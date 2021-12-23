Росія стягнула до кордону України близько 52 батальйонно-тактичні групи, – Залужний

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що Росія робить все, щоб залякати не лише Україну, але і західних партнерів. Наприклад, зараз біля українських кордонів перебувають близько 52 батальйонно-тактичні групи.

За словами Валерія Залужного, навесні під час проведення навчань "Захід-2021" Росія стягнула в напрямку українського кордону більше військ. Водночас Кремль збільшує кількість військових на території окупованого Криму.

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Навесні військових було більше

Валерій Залужний заявив, що під час проведення навчань "Захід-2021" Росія стягнула до кордону з Україною 62 батальйонно-тактичні групи, що на 10 більше, ніж зараз. Однак це не означає, що загрози немає, тому що Кремль може збільшити цю цифру в рази.

На сьогоднішній день ми десь нараховуємо близько 52 батальйонно-тактичних груп, вони здійснюють рухи уздовж державного кордону України. Але хочу нагадати, що у квітні цього року, до наприклад, їх було 62. Та й взагалі у них є така можливість, що вони можуть збільшити і до 150. Тому відповідно ми спостерігаємо, ми готуємось, ми жодним чином не розслабляємось, робимо свою справу,

– заявив Залужний.

Водночас головнокомандувач ЗСУ додав, що на території окупованого Криму також спостерігають хоч і незначне, але зростання кількості російських військових. Минулого тижня кількість силовиків країни-агресорки там становила близько 1 800 осіб.

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