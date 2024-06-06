Росія стягнула пів мільйона солдатів: чи будуть вони йти в наступ

З'явилась інформація від DeepState, що росіяни стягнули на окуповані території та до кордонів з Україною понад 500 тисяч військових. Однак така цифра не є настільки великою, як може здатись на перший погляд.

Ексспівробітник СБУ Іван Ступак розповів 24 Каналу, що для наступальних операцій потрібні не лише люди, а й певна інфраструктура. Крім того, великий відсоток від цієї цифри – це просто допоміжний особовий склад.

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Чи підуть росіяни в наступ

За словами Ступака, лише ГУР може точно сказати, на якому напрямку та для чого росіяни можуть використати цих осіб. Однак наявність людей ще не означає, що окупанти готові йти в наступ. Повинні бути шпиталі, військові мають бути забезпечені провізією та амуніцією. В кожної армії є своє керівництво – штаб управління військами. Це штаби, ад'ютанти, командири та велика кількість допоміжного персоналу.

Якщо сказати у відсотках, то це точно не менше 20% від загальної кількості, і це вони не залучені в бойових діях,

– зазначив ексспівробітник СБУ.

Саме тому можна вважати, що як мінімум 100 тисяч – це допоміжний особовий склад.

Чому росіяни стягують сили до Харківської області

В Харківській області росіяни зараз припинили активні наступальні дії та змушені передислоковувати свої війська з Півдня в Росію, а потім на Північ. Також є переміщення військової техніки з Краматорська, з Курахівського напрямку, до Харківської області. Це означає, що окупантам не вистачає ресурсу для підтримки наступу.

Також Ступак наголосив, що ті втрати ворожої техніки, які є, не означають, що вона повністю знищена. Для прикладу, певні танки можуть згоріти повністю, а інші бути лише пошкодженими або закинутими.

Є у росіян можливість, на жаль, буксирувати цю техніку до себе назад, ремонтувати пару днів, тижнів, місяців і потім знову повертати на поле бою,

– додав ексспівробітник СБУ.

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