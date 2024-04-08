Є незвичні переміщення: куди окупанти тягнуть техніку та нові підрозділи через Маріуполь

На тимчасово окупованих територіях України активізувалися військові переміщення росіян. Зафіксовано рух колон техніки в напрямку Запорізької області.

Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя, розповів 24 Каналу, що в сторону Запоріжжя везуть БМП і танки. Він зазначив, що техніки достатньо багато, але вона не нова – її везуть з ремонту.

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"Дуже добре, що це не нова техніка, не нові постачання. Це те, що було завезено з лінії фронту на територію Новоазовського району, де є декілька баз. Там вони відремонтували цю техніку і тягнуть її назад", – сказав Андрющенко.

Росія стягує техніку

Радник міського голови Маріуполя повідомив, про нові підрозділи з боєкомплектами, які рухаються до Запорізької області в напрямку Бердянська та Розівки.

Також зауважив, що місцеві мешканці повідомляють про бетонні конструкції, які возять окупанти.

Є незвичні переміщення. Вони подібне (бетонні конструкції – 24 канал) заривали в землю, але на своїй території ми не бачимо активних будівництв фортифікаційних споруд. Це означає, що ми або не бачимо, де вони будують щось наново, або вони щось вигадали для укріплення лінії фронту. Ще намагаємось дізнатись,

– розповів Петро Андрющенко.

Чого очікувати від активності Росії

За словами Андрющенка, останнім часом колони російської техніки активно прямують у бік Запорізької області. Колони проїжджають Бердянськ і їдуть у сторону Приморська, Токмака, Врожайного.

Не можу сказати, що це якась критична ситуація. Вони намагаються тиснути по різних ділянках фронту, але цього буде недостатньо, щоб створити нову Авдіївку. Нема в них такого ресурсу – через нас (Маріуполь – 24 Канал) він точно не їде,

– зазначив радник міського голови Маріуполя.

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