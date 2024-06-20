Це "серце" Росії: звідки окупанти ніколи не перекинуть війська в Україну

Росія "вигрібає" техніку і військових зі своїх баз не лише під фінськими кордонами, а й по всій своїй величезній території, зокрема і на військових базах під Петрозаводськом і в Каук’ярві. Втім, Підмосков'я – недоторканний регіон, звідки росіяни ніколи не перекинуть солдатів та зброю.

Про це 24 Каналу сказав голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко. Він пояснив, чому Кремль нічого не чіпає у Московському військовому окрузі.

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Найелітніший гарнізон – недоторканний

Підмосков'я – це серце Росії, центр, де ухвалюються рішення, де мешкають російські еліти, де концентруються основні бізнес-центри.

Це особистий страх Владіміра Путіна, тому навколо центру вибудовують основну оборону,

– зауважив Тимочко.

Поготів Москва і Московська область – найбільш захищені системами протиповітряної. Водночас Московський військовий гарнізон один з найбільших й найелітніших у Росії.

Пам'ятаємо, що навіть ще у 2022 році, коли Путін хотів проводити в Москві парад, то росіяни вирізали гаї та ліси, аби затягнути по максимуму систем протиповітряної оборони, створити прикриття від потенційних уражень безпілотниками.

Я думаю, що звідти (Підмосков'я – 24 Канал) не будуть знімати війська й техніку. Взагалі, чим більше ситуація загострюватиметься на лінії фронту, тим більше росіяни будуть витягати з інших регіонів, які не дотичні до лінії фронту,

– додав голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.

За даними розвідки Фінляндії, близько 80% військових ресурсів з баз, які розташовані біля фінського кордону, значно спорожніли, попри погрози Москви через вступ цієї країни до НАТО. Супутникові знімки підтверджують, що на базах залишилися лише інструктори та новобранці.