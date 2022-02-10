Росія своїми навчаннями повністю заблокує шляхи до портів України, – АМПУ

Адміністрація морських портів України заявила, що через навчання Росії шляхи до українських портів будуть заблоковані повністю. Від країни-агресорки надійшов відповідний лист.

У повідомленні мовиться, що з 13 по 19 січня перекриють окремі райони Чорного та Азовського морів. Окупанти заявили, що будуть проводити "заходи з бойової підготовки – стрільби ракетні та артилерійські". Вони також нахабно попередили, що плавати буде небезпечно.

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Росія закриє шляхи до портів України

В АМПУ наголошують, що райони, про які каже Росія, перекривають так звані рекомендовані шляхи руху суден до морських портів України. Через це рух суден у Азовському морі буде заблокований на весь період проведення навчань.

У Чорному морі кораблі зможуть пересуватись лише з відхиленням від рекомендованих шляхів. Мовиться про обхід зон проведення бойових стрільб, а тому й з обмеженнями за осадкою суден.

Фахівці вже аналізують такий розвиток подій щодо руху суден. Найближчим часом обіцяють пояснити все детально.

Що відомо про закриття моря з боку Росії

Інформація про так звану блокаду морів з'явилась ще раніше. Наголошувалось, що росіяни не передбачають навіть проходу для торговельних суден. На це вже відреагувала українська влада.

Зокрема, міністр оборони Олексій Резніков заявляв, що це може бути технікою повзучої окупації. Партнерам на Заході про це вже повідомили та очікують рішучої відповіді. Натомість у ВМС України впевнено заявляли, що готові до будь-яких провокацій.

Окрім цього, на виїзному засіданні РНБО також обговорять ситуацію й те, які ризики вона несе для України. Воно відбудеться 11 лютого.

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