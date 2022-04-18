Росія своїми ракетними ударами досягає хіба що самодемілітаризації, – Зеленський

Володимир Зеленський увечері 18 квітня звернувся до українців з традиційним зверненням. Президент заявив, що Росія не збавляє темпу використання ракет проти України.

Український лідер наголосив: країна-окупантка мала б вже усвідомити, що їй буде вкрай складно відновити ракетний запас в умовах навіть вже чинних санкцій. Без імпорту Росія не може навіть цього, повідомляє 24 канал.

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Тим часом коли закриють ще й усі лазівки, які використовують для обходу санкцій, та введуть ще жорсткіші обмеження, відновлення ракетного потенціалу Росії буде нереалістичним.

Тобто російські ракетні удари призводять лише до одного: ракетної самодемілітаризації Росії. Схожий процес відбувається також з іншими російськими озброєннями. Виробляти нову артилерію, літаки, нові гвинтокрили, крейсери в умовах санкцій буде непіднімним завданням для Росії,

– наголосив Зеленський.

Президент зауважив, що жодний із ракетних ударів не змінив для Росії ситуації якось принципово. Якщо оцінювати їх усі загалом, то висновок буде – це стратегічна безглуздість.

Зеленський зауважив, що удар 18 квітня по Львову та по Дніпропетровщині й усі інші російські удари означають лише одне: Україна, світ та історія заберуть у Росії значно більше, ніж російські ракети в України.

Президент наголосив: кожне втрачене життя – аргумент, аби українці та інші вільні народи, покоління за поколінням, сприймали Росію виключно як загрозу. Тим часом будь-яку інфраструктуру можна відновити. Це обов'язково зроблять.

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