Росія таки домоглася одного "світового визнання" війною в Україні
26 червня 2022 , 15:29Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Тетяни Даниленко
У міністра оборони Литви запитали, чого чекати країні від Росії в світлі останніх подій. Анушаускас заявив, що чекати можна чого завгодно, поки в Росії є армія, а командують нею недоумки.
Дурна слава дикої РосіїГоловнокомандувач Фінляндії заявив, що його країна десятиліттями готується до ймовірного нападу Росії й раптом що – готові воювати навіть без НАТО.
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Голова Мюнхенської безпекової конференції назвав Дмітрія Медведєва клоуном.
Медведєв заслужено заробив собі у світі репутацію клоуна / Фото Getty Images
Були б вони не недоумками і не клоунами, вже давно помітили б, що війна проти України принесла їм імідж недоумків і клоунів й нічого більше.
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