Росія терміново зажадала відповідь США щодо "договору" про НАТО

Росія наполягає, аби Північноатлантичний альянс виключив можливість приєднання України. Ба більше, Кремль хоче, аби таку відповідь дали терміново.

Вимоги Москви озвучив заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков. Про це інформують російські ЗМІ.

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Москва хоче почути від США негайну відповідь

Рябков переконаний, що Вашингтон всіляко відтерміновуватиме відповідь. У Москві, мовляв, готові до негайних переговорів.

Я думаю, вони спробують перевести все це у млявий процес, а нам це потрібно терміново, оскільки ситуація дуже важка, вона гостра, має тенденцію до подальшого ускладнення,

– переконує Рябков.

Не обійшлось і без шантажу: заступник Лаврова наголосив, що ще не вирішено, чи Москва відмовиться від мораторію на ракети середньої і меншої дальності в Європі. Мовляв, все залежатиме від того, чи США і НАТО приймуть пропозиції щодо гарантій безпеки.

Росія пригрозила військовою відповіддю

Зазначимо, що глава російської делегації на віденських переговорах щодо безпеки і контролю над озброєнням Костянтин Гаврилов в черговий раз пригрозив Заходу. Гаврилов повідомив, що у разі "наступу НАТО" Москва може піти на військову відповідь.

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Що відомо про вимоги Росії щодо НАТО:

Російське МЗС оприлюднило проєкти договорів з США та НАТО про гарантії безпеки.

Держава-агресорка вимагає від НАТО зобов'язань не приймати Україну в Альянс.

Москва начебто хоче закріпити домовленість мирно врегульовувати усі розбіжності та утримуватися від застосування сили.

У Кремлі пропонують НАТО відкликати рішення 2008 року.

Про ультиматум Путіна до НАТО дивіться в "Теории заговора":