Росія тестує Адміністрацію Байдена, – Кулеба про загострення на Донбасі

Дмитро Кулеба заявив, що Росія тестує нову Адміністрацію США. Міністр закордонних справ наголосив, що задоволений тим, як Вашингтон проходить цей тест.

Що заявив Кулеба

Чиновник підкреслив, що лише протягом минулого тижня керівництво США на різних рівнях провело розмови з Україною. Про це Кулеба заявив у інтерв'ю французькому виданню Liberation.

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Зокрема, розмови відбулися між міністрами закордонних справ, міністрами оборони, керівниками штабів, радником президента США з питань нацбезпеки і керівник Офісу Президента України, а також президентами країн.

Вперше в історії за такий короткий проміжок часу ми мали такий насичений багаторівневий контакт між Україною із США. Крім того, дуже чіткі сигнали, які публічно пролунали від американців, безперечно, були почуті в Москві,

– сказав очільник МЗС.

Результати нормандського формату та мінського процесу

Кулеба наголосив, що нормандський формат та мінський процес дали певні результати: "Стабілізацію ситуації на лінії зіткнення, декілька обмінів утримуваних осіб, режими припинення вогню".

Він підкреслив, що нормандського формату достатньо для стабілізації ситуації такою, якою вона є.

"Водночас для руху до реального врегулювання конфлікту необхідна або активніша позиція Франції та Німеччини в межах нормандського формату, або додатковий фактор з-поза меж цього формату", – пояснив Кулеба.

Коротко про загострення на Донбасі

Росія стягує до кордону з Україною військову техніку під виглядом бойових навчань. За даними розвідки, вона готується до ескалації.

Президент США Джо Байден заявив, що не залишить Україну на одинці в разі загострення.

Крім того, Держдепартамент закликав Росію пояснити загострення на Донбасі.



Розташування російських військ на Донбасі / Інфографіка 24 каналу