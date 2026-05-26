Путін зберігає послідовний тиск: генерал-лейтенант у відставці розібрав нові погрози щодо ударів

Росіяни погрожують новими ударами по Україні. Глава російського МЗС Сергій Лавров навіть анонсує їхні атаки у розмові з держсекретарем США Марко Рубіо та нібито закликає евакуювати дипломатичні представництва в Києві. У такий спосіб Кремль намагається посіяти страх серед західних дипломатів.

Генерал-лейтенант у відставці, військовий експерт, засновник фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко зазначив у розмові з 24 Каналом, що Володимир Путін будує послідовний алгоритм дій. Він застосовує для тиску старі політичні та військові інструменти.

Росія знайшла новий спосіб тиску на Захід

Романенко зауважив, що Росія використала воєнний компонент, провівши спільні з Білоруссю ядерні навчання.

Путін створює у Білорусі додатковий плацдарм для гібридних, зокрема ядерних дій, які наближаються до кордонів країн Європи.

Володимир Зеленський на тлі цього розглядає п'ять сценаріїв дій росіян щодо Білорусі. Йдеться про можливе відкриття Північного фронту та гібридної агресії проти країн Балтії. Тому Росії, на думку генерал-лейтенанта у відставці, було потрібно спершу дотиснути зброєю, здійснивши масований удар по Україні 24 травня, а потім залякувати дипломатів і європейські країни.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський на тлі загрози агресії з території Білорусі припустив 5 сценаріїв Росії щодо розширення війни через північ України. На Ставці, за словами президента, були детально розглянуті дані розвідок про планування ворогом наступальних операцій на Чернігівсько-Київському напрямку. За його словами, по кожному можливому варіанту просування окупантів Україна готує відповіді.



Зокрема, буде посилена оборона на Чернігівсько-Київському напрямку. Зеленський додав, що Україна обов'язково захиститься. На сьогодні головне її завдання – посилити країну, щоб "жоден із п'яти російських сценаріїв розширення війни через північ України не спрацював".

"Під час цього масованого удару були пошкоджені місця проживання дипломатів Албанії, а також стався приліт біля посольства Азербайджану. Тому Росія використовує ці погрози для того, щоб здійснювати подальший тиск на дипломатів, зриваючи їхню роботу. Саме для цього проводяться такі військово-дипломатичні дії", – пояснив Ігор Романенко.

Він додав, що військовий аспект залишається завжди актуальним для росіян, тому що вони самі не сприймають жодних аргументів, окрім сили.

Про що Лавров говорив з Рубіо

Глава МЗС Росії Сергій Лавров зателефонував держсекретарю США Марко Рубіо та розповів про намір Росії здійснити "системні та послідовні удари" по "центрах ухвалення рішень" та об'єктах, які мають військове призначення. Йдеться про удари по Києву. Лавров зазначив, що ці обстріли буцімто є "відповіддю на терористичні атаки київського режиму проти мирного населення і цивільних об'єктів на російській території". Також глава російського МЗС акцентував на заяві його відомства щодо рекомендації евакуації дипломатичного персоналу та інших громадян, зокрема, США з Києва.

Водночас Рубіо спростував інформацію про те, що Росія нібито вимагала від США вивести працівників посольства з Києва. Він зазначив, що Росія зробила попередження іноземним дипломатичним установам про небезпеку.

Раніше представниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що "удари у відповідь" по Україні триватимуть далі. Також у МЗС Росії повідомили, що найближчим часом опублікують спеціальну заяву із "попередженнями" до західного дипломатичного корпусу.