Росія тричі за остані дні перекидала сили з-під Куп'янська на інший важливий напрямок: огляд ISW

Російські війська продовжують здійснювати інфільтрації на різних напрямках. Розгорнути масштабні дії ворогові наразі не вдається.

Інститут вивчення війни оцінив ситуацію на полі бою. За даними аналітиків, Росія, ймовірно, відмовилася від захоплення Куп'янська найближчим часом.

Яка ситуація на різних напрямках фронту?

Сумський напрямок

Геолоковані кадри, опубліковані 20 травня, показують, як українські сили завдають ударів по російських підрозділах на північ від Кіндратівки (північ від Сум) та у східній частині Юнаківки (північний схід від Сум) після того, що ISW оцінює окупанти здійснили інфільтрації.

Загарбники також завдають ударів керованими авіабомбами по прикордонних населених пунктах Сумської області, ймовірно, готуючи поле бою для майбутніх наступальних операцій. Геолоковані кадри від 20 травня показують удари російських авіабомб FAB-500 по українських силах поблизу Чернацького та Нових Вирок (обидва – на північний захід від Сум біля міжнародного кордону).

Крім того, окупанти намагаються порушити пересування транспорту в Сумах. Кадри за 21 травня показують удар російського дрона на оптоволоконному керуванні по українських автомобілях у північній частині міста Суми.

Зверніть увагу! Речник 8-го корпусу ДШВ Вадим Карп'як в ефірі телемарафону заявив, що однією із цілей окупантів є захоплення Сум як обласного центра. Українські військові фіксують постійний тиск окупантів на цьому напрямку.

Харківський нарямок

Міністерство оборони Росії заявило про просування окупантів на північний схід від Харкова. Ворог стверджує, що захопив Шестерівку, Старицю та просунувся віж Рибалкиного.

Водночас джерело, пов'язане з російським угрупованням військ "Північ", повідомило, що українські сили відбили раніше втрачені позиції на південь від Вовчанська.

Важливо! Російські війська продовжують атаки на Харківщині, але їхня інтенсивність знизилася. Про це заявив речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов. За його словами, на Великобурлуцькому напрямку українські сили відтиснули противника до кордону та звільнили два населені пункти, а сам напрямок фактично повернувся до рівня річної давності.

На Вовчанському напрямку ворог не йде далі, а намагається закріпитись в зоні, де перебуває зараз.

Куп'янський і Лиманський напрямки

Російське військове командування продовжує перекидати війська з Куп'янського напрямку для посилення наступу на Лиманському напрямку.

Джерело, пов'язане з російським угрупованням військ "Захід", повідомило 21 травня, що російське командування планує перекинути понад 1000 військових до складу 144-ї мотострілецької дивізії (20-та загальновійськова армія, Московський військовий округ), яка діє на Слов'янському напрямку.

Більшість цих сил мають надійти з 272-ї танкової дивізії 1-ї гвардійської танкової армії, що зараз воює поблизу Курилівки на південний схід від Куп'янська. Це вже третій за останні дні випадок, коли Росія перекидає окремі підрозділи для посилення 144-ї мотострілецької дивізії. Якщо ця інформація підтвердиться, це може свідчити про те, що російське командування наразі відмовилося від планів захоплення Куп'янська.

Наразі в Куп'янську не виявлено організованих російських підрозділів – окремі групи, які намагалися проникнути в місто, знищені або взяті в полон. Про це повідомив командир 3-ї роти 1-го батальйону "Хартія" з позивним "Зануда" в інтерв'ю "Суспільне.Харків". За його словами, росіяни продовжують безуспішні спроби інфільтрації малими групами, часто поодинці, використовуючи "зеленку" та погані погодні умови.

Костянтинівський напрямок

Геолоковані кадри за 21 травня, показують, як окупанти обстрілюють українські позиції в південній частині Новодмитрівки (на північ від Костянтинівки). Раніше російські джерела стверджували, що загарбники утримують позиції в цьому районі.

Раніше український військовий оглядач Костянтин Машовець повідомляв, що Росія зосередила значні сили для наступу на Костянтинівсько-Дружківську агломерацію, але більшість підрозділів досі не зайшла в місто. За його даними, російські групи намагаються проникати в Костянтинівку, однак контролюють менше 10% території та зазнають втрат через українську оборону і контратаки.

Покровський напрямок

Росія перекидає на Покровський напрямок додаткові екіпажі дронів та артилерії й намагається змінювати тактику через невдачі у наступі.

Офіцер українського батальйону, який воює на цьому напрямку, повідомив 21 травня, що окупанти збільшують кількість операторів дронів, артилерійських розрахунків та активніше застосовують керовані авіабомби КАБ.

За його словами, загарбникам складно одночасно проводити штурми й досягати просування.

Інший український офіцер повідомив, що зараз росіяни здійснюють менше атак у зоні відповідальності його бригади, ніж у цей самий період минулого року. Це може свідчити про значні втрати російської армії.

Також він зазначив, що окупанти почали використовувати електровелосипеди, щоб переміщатися більш непомітно, ніж на мотоциклах.

Нагадаємо, що за словами головнокомандувача Олександра Сирського, Покровський напрямок є пріоритетним для ворога. На цій ділянці фронту перебуває щонайменше близько 99 тисяч особового складу противника.

Співзасновник і аналітик проєкту Deep State Роман Погорілий повідомив, що російські війська активно нарощують сили в районах Покровська та Мирнограда. За його словами, окупанти збільшують кількість піхоти, підтягують артилерію та намагаються посилити контроль над логістикою і повітряним простором.

Олександрівський напрямок

Речник української бригади, яка діє на цьому напрямку, повідомив 21 травня, що російські сили не мають ініціативи, не просуваються вперед і не використовують бронетехніку в зоні відповідальності бригади.

За його словами, росіяни здійснюють максимум до десяти атак на добу – це у 5 разів менше, ніж узимку 2025 – 2026 років. Водночас речник зазначив, що російське командування вже тричі перекидало підкріплення в цей район. Попри це, у багатьох російських військових залишаються проблеми з продовольством через труднощі з логістикою.

Гуляйпільський напрямок

Геолоковані кадри, опубліковані 20 травня, показують українські удари по російських силах у північній частині Варварівки, у центрі Прилуків та на захід від Прилуків – усі населені пункти розташовані на північний захід від Гуляйполя. За даними ISW, ворог раніше здійснив тут інфільтрації.

Зверніть увагу! Командир 1-го ОШП імені Дмитра Коцюбайла Дмитро Філатов "Перун" в ефірі 24 Каналу повідомив, що російські війська посилюють інтенсивність боїв у районі Гуляйполя, але додаткові резерви майже не перекидають – замість цього постійно поповнюють уже сформовані підрозділи. Філатов також зазначив, що основні наступальні дії ведуть досвідчені російські частини, зокрема 127-ма мотострілецька дивізія, яка має значний бойовий досвід і брала участь у попередніх війнах та операціях.

Оріхівський напрямок

Українські сили продовжують контратаки та просування на південний схід і північний захід від Оріхова в західній частині Запорізької області.

Геолоковані кадри від 17 травня свідчать, що Сили оборони нещодавно просунулися на південь від Малої Токмачки (південний схід від Оріхова). Ці знімки підтверджують заяву українського військового оглядача Костянтина Машовця від 20 травня про звільнення Малої Токмачки.

Нагадаємо, що нещодавно спецпризначенці підрозділу ГУР "Артан" провели успішну операцію у Степногірську на Запоріжжі, вибивши російські групи, які намагалися закріпитися в місті. Про це повідомив керівник Офісу Президента Кирило Буданов, зазначивши, що росіяни понад рік безуспішно намагаються захопити населений пункт і зазнають значних втрат.

Ситуація на фронті / Карти ISW