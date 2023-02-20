Попри шторм, у Чорному морі є ракетоносій, – в ОК "Південь" попередили про небезпеку удару

В Україні зберігається загроза ракетного удару з боку російських окупаційних військ. Окупанти можуть атакувати Україну з акваторії Чорного моря.

Про це в ефірі телемарафону заявила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталію Гуменюк, інформує 24 Канал. Вона повідомила, що на бойовому чергуванні в Чорному морі окупанти тримають один підводний носій "Калібрів".

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Виявлення пусків ракет із підводних човнів ускладнює роботу ППО

За словами Гуменюк, не виключено, що росіяни можуть в будь-який момент здійснити черговий ракетний удар. Водночас більшість ворожих кораблів зараз перебувають у пункті базування.

Що стосується очікування посилення якихось дистанційних впливів противника, як-от ракетні удари, то небезпека залишається. Вони можуть завдавати і точкових ракетних ударів, про які ми попереджали. Тому що виявлення пусків ракет із підводних човнів дуже ускладнене для роботи нашої протиповітряної оборони,

– сказала Гуменюк

Окупанти почали ховати ракети у руслах річок

Через ефективність української ППО російські військові шукають шляхи, як подолати її. Так, окупанти змінили тактику й почали завдавати комбінованих ударів, спершу атакуючи "Шахідами", після чого ракетами.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат також повідомив, що російські окупанти почали ховати ракети у руслах річок. За його словами, загарбники застосовують ракети невеликими кількостями, запускаючи над річищами Дністра та Південного Бугу, якомога нижче притискаючи до землі.

Крім того, Ігнат нагадав, що ворог почав використовувати нічні удари ракетами. На жаль, українська ППО все ще не може збивати російські ракети Х-22. Цей тип ракети можуть збивати ЗРК ЗРК SAMP/T та Patriot, які західні партнери пообіцяли передати Україні.

У Генштабі ЗСУ зранку 20 лютого також повідомили, що загроза завдання ударів Росією залишається високою по всій території України.