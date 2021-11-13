Росія тримає напоготові потужне наступальне угруповання навколо України, – ОП

Роман Машовець заявив, що збройні сили Росії повсякчас утримують потужне наступальне угруповання навколо України. Зокрема, упродовж 2021 року країна-агресорка провела комплекс командно-штабних навчань поблизу кордону.

Заступник глави Офісу Президента Машовець розповів, що після завершення навчання особовий склад повернувся до місць постійної дислокації. Водночас військова техніка залишилася поблизу кордону з Україною. Зокрема, танки, бойові машини та ракетні системи "Іскандер".

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Політик наголосив: це дозволяє владі країни-агресорки за дуже короткий час здійснити передислокацію особового складу. А також – сформувати ударні угруповання, готові до наступальних дій на території України.

За словами Машовця, Росія не лише демонструє військову агресію, але й провадить повномасштабну гібридну війну проти України та усього Заходу.

Своєю поведінкою Росія щодня підриває основи демократичного світу.

Україна зараз не лише має військовий конфлікт із Російською Федерацією за свої території, а фактично виступає як велика стіна для захисту всього світу,

– наголосив Машовець.

Росія може прагнути просуватися вглиб України

Глава МЗС України Дмитро Кулеба розповів: на кордоні з Україною зосереджені російські війська і техніка.

За словами політика, це може свідчити про те, що російський уряд "шукає можливість просунутися далі" на українську територію.

Кулеба наголосив: "ми не хочемо нікого лякати, але ми повинні зберігати пильність".

Видання The Washington Post у жовтні 2021 року заявило, що Росія знову нарощує війська на кордоні з Україною.

Допис ГУР Міноборони України:

Збройні сили Росії постійно утримують потужне наступальне угруповання навколо України

Про це заступник глави Офісу Президента України з питань національної безпеки і оборони заявив під час інтерв'ю виданню "Military Times".

За словами Романа Машовця, протягом другої половини 2021 року російські війська провели комплекс широкомасштабних командно-штабних навчань поблизу державного кордону України. Після завершення навчань до місць постійної дислокації повернувся лише особовий склад. Бойова та інша військова техніка, як-от танки, бойові машини та ракетні системи "Іскандер", залишилися біля кордону України. Це дозволяє російській владі в дуже короткі строки здійснити передислокацію особового складу та сформувати ударні угруповання, готові до наступальних дій на території України.

Також заступник глави Офісу Президента України зазначив, що Російська Федерація не просто демонструє військову агресію, а веде повномасштабну гібридну війну проти України та всього західного суспільства.

"Росія своїми діями та збройною агресією щодня підриває основи демократичного світу, а Україна зараз не лише має військовий конфлікт із Російською Федерацією за свої території, а фактично виступає як велика стіна для захисту всього світу", – заявив Роман Машовець.

Окремо, заступник глави Офісу Президента України з питань національної безпеки і оборони прокоментував застосування Збройними Силами України проти окупаційних військ ударного безпілотного авіаційного комплексу. За словами Романа Машовця, БпАК "Bayraktar TB2" показали свою ефективність не тільки для розвідки. 26 жовтня ц. р. один із комплексів був використаний проти російської батареї. Як і очікувалося, така операція отримала геополітичний резонанс. Крім того, українська розвідка повідомила, що серед російських окупантів, і в першу чергу серед тих, хто знаходиться на лінії зіткнення, зростає деморалізація через розуміння спроможностей українських БпЛА.

"Бійці окупаційних військ намагаються уникнути служби на передовій. Я вважаю, що це найкраще свідчить про нашу готовність захищати землі України, адже правда на нашому боці. Ми не прагнемо захопити чужі території, ми справедливо захищаємо свої кордони і готові це робити в майбутньому", – підсумував Роман Машовець.

"Я вважаю, що ця справа найкраще свідчить про нашу готовність захищати землі України, адже правда на нашому боці", – сказав він. "Ми не прагнемо захопити чужі території, ми справедливо захищаємо свої кордони і готові це робити в майбутньому. Наші воїни постійно тренуються та покращують свої навички з кожним днем, що неодноразово підтверджували партнери по НАТО під час спільних навчань".