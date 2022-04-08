Росія ударом по Краматорську остаточно довела світові свою психічну недієздатність, – Подоляк

Михайло Подоляк зауважив, що Росія ракетним ударом по Краматорську остаточно довела світові свою масову психічну недієздатність. Країни вже відреагували.

Радник голови Офісу Президента Подоляк зауважив, що Франція вустами Бруно Ле Мера – міністра економіки – заявляє про готовність просто зараз піти на нафтове ембарго для Росії. Велика Британія вустами Бориса Джонсона та Німеччина вустами Олафа Шольца прямо говорять, що необхідно терміново закрити Європу для російського кривавого газу.

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Також Німеччина вустами Франка-Вальтера Штайнмаєра вже говорить про необхідність негайно створити міжнародний трибунал, аби почалися процеси над російськими воєнними злочинцями. Зокрема, Володимиром Путіним.

Окрім того, США вустами Джо Байдена заявляють про суттєве та проривне розширення військової допомоги Україні. Зокрема, аби негайно закрити небо від шалених російських ракет.

Росія ракетним ударом по Краматорську й по сім'ях, які евакуюються, остаточно довела світові свою масову психічну недієздатність,

– наголосив Подоляк.

Обстріл вокзалу в Краматорську: головне

Російські окупанти 8 квітня завдали ракетного удару по вокзалу Краматорська. Там перебували близько 4 тисяч людей. З них 90% – жінки та діти.

За останньою інформацією, загинули 50 людей.

Правоохоронці вже зібрали докази воєнного злочину Росії в Краматорську.

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