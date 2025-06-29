Росія уночі вдарила по Миколаєву балістикою та дронами

У ніч проти 29 червня противник завдав комбінованого удару по Миколаєву. Місцева влада розповіла про наслідки атаки.

Близько 01:28 ворог атакував місто балістикою та з 02:56 декількома групами "Шахедів". У місті пролунала серія вибухів, передає 24 Канал.

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Атака на Миколаїв

Як розповів очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, під ударом був об'єкт інфраструктури. Внаслідок атаки виникла пожежа, яка була ліквідована рятувальниками. Пошкоджено складські будівлі. Постраждалих немає.

Окремо очільник ОВА підсумував наслідки ворожих обстрілів Миколаївської області за минулу добу.

Так, учора, 28 червня, о 07:32 ворог здійснив артилерійський обстріл та двічі атакував дронами типу FPV Куцурубську громаду. Внаслідок чого в селі Дмитрівка пошкоджено приватний будинок.

Також внаслідок атаки FPV-дроном в селі Лупареве Галицинівської громади пошкоджено дачний будинок. Увечері, 28 червня, о 16:40 ворог атакував FPV-дроном місто Очаків.

Обидві атаки минулися без постраждалих.