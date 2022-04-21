Росія вбила вже 208 українських дітей: 376 отримали поранення

В Офісі Генерального прокурора повідомили, що 208 дітей загинули в Україні через збройну агресію Росії.

Згідно з інформацією, понад 584 дитини постраждали через повномасштабну збройну агресію Росії проти України.

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Відомом, що з них 208 – загинуло, а 376 – отримали поранення різного ступеня тяжкості.

"Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", – зазначили в Офісі Генерального прокурора.

Де найбільше постраждало дітей:

Донецька область – 119,

Київська – 113,

Харківська – 91,

Чернігівська – 57,

Херсонська – 44,

Миколаївська – 41,

Луганська – 36,

Запорізька – 25,

Київ – 16,

Сумська – 16,

Житомирська – 15.

Факти загибелі дітей, які повідомила Генпрокуратура

Відомо, що 20 квітня внаслідок артилерійського обстрілу військовими Росії у селі Нова Зоря, що Херсонській області, загинув 16-річний підліток. Сталося це через влучання снаряду в житловий будинок.



Також 20 квітня через обстріли у Миколаєві отримала поранення 11-річна дівчинка.

Під час фіксації. російських злочинів у Бородянці виявили тіло 15-річної дівчинки-підлітка, яка отримала смертельне поранення легень.



У березні в Бучанському району російська армія розстріляла цивільний автомобіль. В ньому їхав чоловік з двома доньками – 7 та 11 років, які отримали тяжкі поранення. Молодша дитина померла не приходячи до свідомості, а старшу вдалося врятувати.

Ще одну 7-річну дитину з батьком було виявлено під час фіксації кримінальних правопорушень, скоєних Росією на території Київської області встановлено. Відомо, що вони загинули внаслідок обстрілів.

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