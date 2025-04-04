"Тут справжнє пекло": жахливі наслідки удару росіян по Кривому Рогу
Росіяни завдали балістичного удару по одному з густонаселених районів Кривого Рогу. Є багато загиблих та поранених, серед них – діти.
Як розповів 24 Каналу кореспондент з Кривого Рогу Олександр Фефілатьєв у місті вирує справжнє пекло. Зауважимо, президент України Володимир Зеленський уже відреагував на ворожий удар.
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Які наслідки удару балістикою
Росія вдарила по дитячому майданчику та спальному району у Кривому Розі. Станом на зараз відомо про 14 загиблих, із них – 6 дітей.
Наразі триває рятувальна операція, постраждалим надають медичну та психологічну допомогу. Люди перебирають вибиті шибки, оскільки після детонації ракети навкруги вибило десятки, а, можливо, і сотні вікон.
Якщо є пекло у світі, то сьогодні воно настало у Кривому Розі. Таке "перемир'я" у нас,
– наголосив кореспондент.
На його думку, кількість загиблих та поранених збільшуватиметься, адже руйнування масштабні.
Бачив тіло одного з містян, над яким схилили голови в розпачі та у сльозах його рідні, у них була істерика. Ймовірно, це дитина, яка не встигла вчасно дістатися до укриття поблизу,
– поділився Олександр Фефілатьєв.
Удар відбувся настільки швидко, що люди просто не змогли зреагувати. У них просто не було шансів.