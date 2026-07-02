Росія вдарила КАБами по Дніпропетровщині: загинула 7-річна дівчинка, ще одна дитина – у лікарні

Росіяни завдали удару керованими авіабомбами по Дніпропетровській області. Внаслідок атаки загинула 7-річна дівчинка, ще четверо людей, серед яких дитина, дістали поранення.

Про наслідки обстрілу повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Дивіться також Ця ніч стала жахом: очевидиця удару по багатоповерхівці в Києві розповіла про пережите

Що відомо про атаку?

За його словами, російський удар припав по Богинівській громаді, через що постраждала ціла родина. Загиблою виявилася 7-річна дівчинка.

Ще одну дитину – 11-річну дівчинку – госпіталізували до лікарні у стані середньої тяжкості. Також медичну допомогу надають трьом дорослим. Двоє з них перебувають у важкому стані.

Крім того, вночі 2 липня російська армія масовано атакувала Дніпропетровщину ударними безпілотниками. За інформацією обласної військової адміністрації, сили протиповітряної оборони збили 21 ворожий безпілотник.

Водночас через нічні атаки поранення отримали двоє чоловіків віком 49 та 59 років у Дніпровському районі. Під російськими ударами також перебували Нікопольський, Синельниківський та Павлоградський райони області.

Які ще міста постраждали внаслідок російської атаки?

У ніч проти 2 липня Росія здійснила одну з наймасштабніших комбінованих атак на Київ, застосувавши десятки ударних безпілотників, а також крилаті й балістичні ракети. Тривога в столиці пролунала близько 20:00, після чого Повітряні сили неодноразово попереджали про нові групи повітряних цілей.

За словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, під час атаки окупанти випустили рекордні 28 балістичних ракет. Внаслідок російського удару загинули щонайменше 13 людей, а кількість постраждалих зросла до 86.

У Дарницькому районі триває пошуково-рятувальна операція, під завалами шукають 15-річну дівчину та її родину. У столичних лікарнях перебувають троє дітей, серед яких однорічний хлопчик, якому проводять операцію, п'ятирічна дівчинка та 16-річна дівчина.

Загалом у Києві пошкоджено понад 20 житлових будинків, а рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки атаки на 15 локаціях. Вибухова хвиля також пошкодила будівлі Київського зоопарку, де постраждали черепахи та крокодил, а також історичний будинок на бульварі Шевченка, зведений архітектором Йосипом Зекцнером.

Через масштабність обстрілу вночі у столичному метро укривалися понад 52,5 тисячі людей, з яких майже 4,5 тисячі – діти, що стало рекордним показником за останні роки.

У зв'язку з великою кількістю жертв мер Києва Віталій Кличко оголосив 3 липня Днем жалоби, а в місті приспустять державні прапори та скасують усі розважальні заходи.