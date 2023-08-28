Росія вдарила "Калібрами" по заводу у Миргородському районі: є загиблі та поранені

У ніч проти 28 серпня Росія здійснила чергову ракетну атаку. Під ранок стало відомо, що окупанти влучили у промисловий об'єкт на Полтавщині.

Про деталі ракетного удару розповів глава Полтавської ОВА Дмитро Лунін. Він зазначив, що окупанти атакували область.

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Знищили виробничий цех

Сьогодні ворог атакував Полтавщину. Є влучання в промисловий об'єкт. Інформація про постраждалих уточнюється,

– зазначив він.

Звернімо увагу, що моніторингові канали повідомляли близько 04:30, що ракета летіла у напрямку Полтавської області.

Є загиблі та постраждалі

Про це Дмитро Лунін розповів близько 08:20. Він зазначив, що внаслідок ракетного удару двоє людей загинуло. Ще двох доправили до лікарні з незначними ушкодженнями. Ще двоє людей вважаються наразі зниклими безвісти. Тривають пошукові роботи та розбір завалів.

Глава ОВА додав, що росіяни повністю зруйнували виробничий цех.

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак зазначив, що ворог завдав ракетного удару по селищу Гоголеве, що у Миргородському районі. Внаслідок вибуху спалахнуло приміщення олійниці. Він зазначив, що постраждало 5 людей і 2 загинуло. Всі вони працювали у нічну зміну.



Наслідки атаки "Калібрами" по Полтавщині / Фото з телеграму Андрія Єрмака



Наслідки атаки "Калібрами" по Полтавщині / Фото з телеграму Андрія Єрмака

У Повітряних силах зазначили, що цієї ночі знищили 4 повітряні цілі ворога. Мовиться про 2 крилаті ракети "Калібр" та 2 керовані авіаційні ракети Х-59. Загалом окупанти випустили 4 "Калібри".

Зауважимо, що під час атаки цієї ночі ворог використовував ту ж тактику, що й у ніч проти 27 серпня. На цьому наголосила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Чим характерні останні атаки

Окупанти випустили стільки ж хибних цілей, скільки справжніх ракет.

Вони, вочевидь, намагаються в такий спосіб компенсувати зараз деякий дефіцит ракет, який відчувають. Тому що використання в тій кількості, яку вони зазвичай пропонували, скажімо так, Україні, зараз не спостерігається,

– пояснили речниця ОК "Південь".

Речниця ОК "Південь" зазначила, що окупанти вдаються до більш економного підходу. Але слід розуміти, що це не мінімізує загрозу, яку з собою несуть російські ракети.

Цього разу теж тактика була використана приблизно така сама – з блуканням ракет, з намаганням обійти маршрути й можливі їхні місця ураження. Тому зараз ще підсумки підбиваються,

– зазначила Гуменюк.

За словами Наталії Гуменюк, ворог запускав "Калібри" з фрегата "Адмірал Ессен". Вона зазначила, що щонайменше половина ракет залишається на спорядженні. Тож, не виключає, що можуть бути повторні пуски.

Речниця ОК "Південь" зауважила, що росіяни не просто так атакують вночі. За її словами, це той час, "який максимально складний для роботи людського організму". Водночас, підкреслила вона, тактика ворога зрозуміла та передбачувана для нас.