Росія вдарила по "Аврорі" у Добропіллі: є загиблі й багато постраждалих

Російські військові 16 липня скинули авіабомбу на центр Добропілля в Донецькій області. Ударили по району магазину "Аврора". На жаль, є жертви й багато постраждалих.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на омбудсмана Дмитра Лубінця.

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Що відомо про удар по "Аврорі" у Добропіллі 16.07.2025?

Росіяни скинули авіабомбу на центр Добропілля. Терористи зробили це в годину, коли люди поверталися з роботи.

Удар припав по району магазину "Аврора". Є загиблі та багато постраждалих,

– заявив Лубінець.

Також розповів, що на місці рятувальники, медики, військові лікарі, адже місцева лікарня не може прийняти всіх.

Це черговий свідомий удар по цивільних. Росія – держава-терорист, яка веде війну проти мирних українців і знищує життя навіть далеко від лінії фронту,

– констатував Уповноважений з прав людини.

Лубінець наголосив, що світ має нарешті визнати: тероризм не зупиниться сам по собі. Необхідні конкретні рішення, посилення тиску, дії. Росія перетворює українські міста на мішені.

Зверніть увагу! О 19:14 голова Донецької ОВА повідомив, що внаслідок російської атаки, за попередніми даними, загинули 2 людей, а ще 14 – поранені. Філашкін наголосив, що терористи знову цілеспрямовано вдарили туди, де завжди багатолюдно, по торговому центру у середмісті.



Ймовірно, під завалами досі залишаються люди. Пошук уцілілих триває.

Удар по "Аврорі" в Добропіллі / Фото з відкритих джерел

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих унаслідок терористичної атаки Росії. Вічна пам'ять!