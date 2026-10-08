Росія вдарила по автобусах в Краматорську: 33 людини загинули, ще майже 20 – отримали травми
Росіяни вранці 8 жовтня вдарили по автобусах в Краматорську. Багато людей загинули та постраждали.
Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін та ДСНС.
Що відомо про атаку на Краматорськ
Внаслідок удару виникла пожежа у 2 автобусах та на відкритій території. Рятувальники ліквідували загоряння.
Транспортні засоби згоріли вщент.
На жаль, кількість жертв та постраждалих продовжує зростати.
Станом на 13:09 відомо про 33 загиблих і 18 поранених.
Інші наслідки удару уточнюють.
12 життів, які Росія забрала за одну мить. Це не "наслідки війни" і не суха статистика. Це люди, яких убила російська армія. Росія приходить на українську землю зі смертю. Вона б'є по наших містах, убиває наших людей і щодня множить свої злочини. Цьому немає і не може бути жодного виправдання. Російські вбивці мають відповісти за кожне забране життя,
– написав Філашкін.
Він закликав всіх, хто досі залишається на Донеччині, евакуюватися до більш безпечних регіонів України.
Як повідомили у ДСНС, 8 жовтня унаслідок обстрілу загинули ще 3 людини у селищі Біленьке Краматорської громади. Одного із загиблих рятувальники вилучили з-під завалів приватного будинку.
Нагадаємо, що 8 жовтня Росія також вбила трьох людей у Києві, є й постраждалі.