Цинічний удар по будинках у Краматорську: прокуратура розповіла, як усе було

Росія цинічно вдарила по центру Краматорська. Попередньо відомо, що вороги вбили щонайменше одну людину, троє осіб поранені.

Окупанти атакували місто вранці 14 березня. Російська ракета влучила в багатоквартирний будинок.

Важливо Зруйновано під'їзд і пошкоджено будинки поруч: окупанти цинічно вдарили по Краматорську

Як окупанти атакували Краматорськ

За даними слідства, зранку 14 березня 2023 року окупаційні війська Росії здійснили ракетний обстріл центральної частини міста Краматорська,

– заявили в прокуратурі.

Слідчі розповіли, що російська ракета влучила в багатоквартирний будинок Краматорська та:

пошкодила перекриття та стіну одного з під'їздів;

потрощила вікна і балкони.

Попередньо відомо, що під завалами знайшли чотирьох осіб. На жаль, один поранений чоловік помер у швидкій. Ще трьох – вдалось довезти живими до лікарні. Їм надають допомогу. Попередньо, про їхній стан нічого не відомо.

На місці працювали прокурори, правоохоронці та рятувальники.

Росія вдарила по житловій багатоповерхівці у Краматорську / Фото Донецької обласної прокуратури

Прокуратура відкрила справу

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі проводять досудове розслідування кримінальної справи.

Людей, які стали свідками воєнного злочину закликають фіксувати все та надсилати дані в Офіс Генерального прокурора.

Атака по Краматорську: основне