Цинічний удар по будинках у Краматорську: прокуратура розповіла, як усе було
Джерело:Донецька обласна прокуратура
Росія цинічно вдарила по центру Краматорська. Попередньо відомо, що вороги вбили щонайменше одну людину, троє осіб поранені.
Окупанти атакували місто вранці 14 березня. Російська ракета влучила в багатоквартирний будинок.
Важливо Зруйновано під'їзд і пошкоджено будинки поруч: окупанти цинічно вдарили по Краматорську
Як окупанти атакували Краматорськ
За даними слідства, зранку 14 березня 2023 року окупаційні війська Росії здійснили ракетний обстріл центральної частини міста Краматорська,
– заявили в прокуратурі.
Слідчі розповіли, що російська ракета влучила в багатоквартирний будинок Краматорська та:
- пошкодила перекриття та стіну одного з під'їздів;
- потрощила вікна і балкони.
Попередньо відомо, що під завалами знайшли чотирьох осіб. На жаль, один поранений чоловік помер у швидкій. Ще трьох – вдалось довезти живими до лікарні. Їм надають допомогу. Попередньо, про їхній стан нічого не відомо.
На місці працювали прокурори, правоохоронці та рятувальники.
Росія вдарила по житловій багатоповерхівці у Краматорську / Фото Донецької обласної прокуратури
Прокуратура відкрила справу
За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі проводять досудове розслідування кримінальної справи.
Людей, які стали свідками воєнного злочину закликають фіксувати все та надсилати дані в Офіс Генерального прокурора.
Атака по Краматорську: основне
- Росія орієнтовно о 8:30 14 березня під час повітряної тривоги вдарила ракетою по центру Краматорська. Глава Донецької ОВА Павло Кириленко заявив, що, за оперативною інформацією, пошкодили шість багатоповерхівок.
- Рятувальники повідомили, що внаслідок ракетної атаки частково зруйновано 3-поверховий багатоквартирний житловий будинок.
- Внаслідок атаки на першому поверсі спалахнула пожежа, яку працівники ДСНС ліквідували. Станом на 11 годину 14 березня рятувальники завершили розбір зруйнованих елементів конструкцій будинку.
- Згодом Володимир Зеленський висловив співчуття родині загиблої людини. Президент України сказав, що держава-зло продовжує воювати з мирним населенням, знищуючи життя і не залишаючи нічого людського: "Кожен удар, що забирає невинне життя, має призводити до законного й справедливого вироку, який карає за вбивство. Так обов'язково буде".