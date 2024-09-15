"Рама посипалася, я схопила речі й вилетіла": деталі страшного удару по Харкову

Російські окупанти вдень 15 вересня вдарили по багатоповерхівці у Харкові. Постраждала щонайменше 41 людина, серед них четверо дітей, найменшій всього лиш один рік.

Кореспондентка 24 Каналу з Харкова розповіла, що, на жаль, кількість постраждалих може збільшитися. Як правило, люди через стрес спершу не усвідомлюють, що у них вибухові травми, струс, тому звертаються до лікарів згодом.

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Росія вдарила КАБом по багатоповерхівці

Є двоє людей у дуже важкому стані. Також зникла безвісти жінка, якій 94 роки. За даними сім'ї, вона перебувала на 10-му поверсі, власне він і став епіцентром, куди прилетів російський КАБ.

У поліції повідомили, що вже відібрали ДНК в її близьких, тому що розуміють, що ця літня жінка не могла ходити. Вона перебувала у квартирі, поки її рідні вийшли в магазин. Наразі її доля невідома,

– розповіла Анна Черненко.

Щодо будинку, то пожежу вдалося практично загасити, але ще триватимуть роботи, адже треба зрозуміти чи пошкоджені конструкції будинку. В під'їзди, які не зазнали ураження, будуть потрошки заводити людей, щоб ті змогли забрати речі. Але містян закликають не скупчуватися біля цієї багатоповерхівки.

Вся в крові. У великій кімнаті сиділа, воно як шарахне, рама у великій кімнаті, з балкона рама, скло – все посипалося. Я взяла речі і вибігла. Відбулася, як кажуть, переляком,

– пригадала потерпіла Людмила Степанова.

Одним з останніх врятованих в 12-поверхівці був чоловік з собакою. Примітно те, що спершу він дозволив рятувальникам причепити для порятунку саме свою собаку, а вже потім витягали його.

Зазначимо, що це вже другий за місяць такий трагічний обстріл, коли окупанти б'ють саме по житлових багатоповерхівках. Ба більше, КАБ могли навмисно скерувати саме по цивільних будинках. Росіяни розуміли, що це територія дуже щільної житлової забудови.

Куди ще влучили росіяни

Окупанти під час атаки 15 вересня випустили на Харківщину щонайменше 6 КАБів. Тому влучання є не тільки по багатоповерхівці. Постраждало передмістя Харкова, Циркунівська громада. Там є влучання у відкриту територію. Також є прильоти по приватному сектору, наразі невідомо, чи обійшлося без поранених.

Крім цього, ворог бив по Дергачівській громаді. Окупанти намагалися вдарити по приватному сектору, одночасно йшли запуски 6 снарядів, в самому Харкові також було чутно вибухи.

Одним з ударів був у Немишлянському районі, буквально близькому передмісті. Це настільки близько, що у будинках на околицях Північної Салтівки теж повилітали вікна. В прокуратурі та поліції підтвердили, що влучання були не тільки по самому місту.

Захід тактичної авіації був здійснений з району Бєлгорода. Тобто приблизно така ж ситуація, яка була не так давно. Попередньо відомо, що є поранені діти. Ще близько трьох влучань відбулось по приміській території,

– розповів керівник поліції Харківщини Володимир Тимошко.