У Харкові різко зросла кількість постраждалих, серед них – діти

Бійці Путіна вдень 15 вересня вдарили по Харкову КАБами. Внаслідок російського обстрілу постраждали багато людей.

Що вже відомо про постраждалих внаслідок ворожої атаки 15 вересня, передає 24 Канал.

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Кількість постраждалих у Харкові 15 вересня

Кількість постраждалих внаслідок російського удару по Харкову різко зросла. Володимир Зеленський повідомив, що наразі триває рятувальна операція.

Внаслідок російського удару авіабомбами пошкоджено звичайний житловий будинок і багатоповерхівку. Голова ОВА повідомив, що зруйновано під'їзд. Пожежа на 9 поверсі.

Під завалами можуть бути люди,

– заявив голова ОВА о 16:44.

Олег Синєгубов розповів, що 3 людей у важкому стані. На місці ворожого удару працює група швидкого реагування, а також волонтери.

Кількість постраждалих внаслідок обстрілу Харкова зросла до 35,

– написав посадовець о 17:00.

Згодом Ігор Терехов повідомив, що кількість постраждалих зросла до 36.

За словами Синєгубова, станом на 17:19 госпіталізували 12 людей внаслідок удару по багатоповерхівці у Харкові. Іншим постраждалим надають допомогу на місці.

Одна жінка та хлопчик 12 років – у важкому стані. Рятувальна операція триває,

– розповів голова Харківської ОВА.

Серед поранених щонайменше 3 дітей. Усім до 10 років. Про це розповів "Суспільному" директор Центру екстреної меддопомоги.

Це уламкові поранення, переломи, забої, струс головного мозку, є незначні опіки,

– повідомив Віктор Забашта.

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Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.