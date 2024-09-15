У Харкові різко зросла кількість постраждалих, серед них – діти
Бійці Путіна вдень 15 вересня вдарили по Харкову КАБами. Внаслідок російського обстрілу постраждали багато людей.
Що вже відомо про постраждалих внаслідок ворожої атаки 15 вересня, передає 24 Канал.
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Кількість постраждалих у Харкові 15 вересня
Кількість постраждалих внаслідок російського удару по Харкову різко зросла. Володимир Зеленський повідомив, що наразі триває рятувальна операція.
Внаслідок російського удару авіабомбами пошкоджено звичайний житловий будинок і багатоповерхівку. Голова ОВА повідомив, що зруйновано під'їзд. Пожежа на 9 поверсі.
Під завалами можуть бути люди,
– заявив голова ОВА о 16:44.
Олег Синєгубов розповів, що 3 людей у важкому стані. На місці ворожого удару працює група швидкого реагування, а також волонтери.
Кількість постраждалих внаслідок обстрілу Харкова зросла до 35,
– написав посадовець о 17:00.
Згодом Ігор Терехов повідомив, що кількість постраждалих зросла до 36.
За словами Синєгубова, станом на 17:19 госпіталізували 12 людей внаслідок удару по багатоповерхівці у Харкові. Іншим постраждалим надають допомогу на місці.
Одна жінка та хлопчик 12 років – у важкому стані. Рятувальна операція триває,
– розповів голова Харківської ОВА.
Серед поранених щонайменше 3 дітей. Усім до 10 років. Про це розповів "Суспільному" директор Центру екстреної меддопомоги.
Це уламкові поранення, переломи, забої, струс головного мозку, є незначні опіки,
– повідомив Віктор Забашта.
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