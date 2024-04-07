Попередньо, били ракетами С-300: Росія атакувала промислову зону та парк у Харкові

7 квітня 2024, 14:25
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Росія продовжує завдавати ударів по мирних українських містах, які ніколи не становили для неї загрози. Зокрема, під ударом вкотре опинився Харків.

Мер Харкова Ігор Терехов розповів Суспільному, що у Індустріальному районі міста зафіксували удари по промисловій зоні. За його словами, попередньо, російські війська завдали удару ракетами С-300.

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Є поранені

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов також розповів, що росіяни увесь день завдають ударів по Харкову. За його словами, 45-річний чоловік отримав уламкові поранення, але від госпіталізації відмовився.

У двох жінок віком 37 та 72 діагностовано гостру реакцію на стрес. Допомога надана на місці,
– додав він.

Ворог також завдав ударів по центральному парку і промисловій зоні, де внаслідок прильоту пошкоджено будинок та горів гараж.

Окупанти знову вдарили по будинках у центрі Харкова

  • Російська окупаційна армія в неділю, 7 квітня, знову завдала удару по Харкову. Унаслідок ракетного обстрілу є поранені. В Харківській ОВА повідомили, що ворог вдарив по центральній частині міста.
  • Там зазначили, що профільні служби вже виїхали на місця влучань. Крім цього, Олег Синєгубов, голова Харківської ОВА, зазначив, що є пошкодження житлової інфраструктури.
  • Незабаром Ігор Терехов, міський голова Харкова, зазначив, що внаслідок ракетного обстрілу одного з центральних районів міста є поранені.

Автор: Вікторія Кульженко