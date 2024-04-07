Попередньо, били ракетами С-300: Росія атакувала промислову зону та парк у Харкові

Росія продовжує завдавати ударів по мирних українських містах, які ніколи не становили для неї загрози. Зокрема, під ударом вкотре опинився Харків.

Мер Харкова Ігор Терехов розповів Суспільному, що у Індустріальному районі міста зафіксували удари по промисловій зоні. За його словами, попередньо, російські війська завдали удару ракетами С-300.

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Є поранені

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов також розповів, що росіяни увесь день завдають ударів по Харкову. За його словами, 45-річний чоловік отримав уламкові поранення, але від госпіталізації відмовився.

У двох жінок віком 37 та 72 діагностовано гостру реакцію на стрес. Допомога надана на місці,

– додав він.

Ворог також завдав ударів по центральному парку і промисловій зоні, де внаслідок прильоту пошкоджено будинок та горів гараж.

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