Росія вдарила по Миколаївській області ракетою: які наслідки

Російська армія 2 січня вдарила по Миколаївській області ракетою. Внаслідок цього у регіоні є пошкодження.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

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Що відомо про наслідки ракетної атаки по Миколаївській області

Віталій Кім написав, що у Миколаївській області, за попередньою інформацією, ворожа ракета впала на відкритій місцевості.

Є пошкодження вікон приватного будинку внаслідок дії вибухової хвилі,

– зазначив він.

Очільник Миколаївської ОВА також повідомив, що наразі в регіоні без постраждалих.

До слова, Повітряні сили о 16:05 оголосили тривогу у низці областей через загрозу застосування балістичного озброєння ворогом з тимчасово окупованої території Криму. Згодом з'явилася інформація про захід швидкісної цілі в Миколаївську область.

О 16:17 з'явилася інформація про крилату ракету на Миколаївщині, яка продовжувала рух в напрямку на Первомайськ. О 16:52 по всій Миколаївській області пролунав відбій повітряної тривоги.

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