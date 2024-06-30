Росія атакувала відділення пошти у Харкові: жахливі наслідки удару з квадрокоптера

Росія ввечері 30 червня атакувала приміщення "Нової пошти" у Слобідському районі Харкова. На жаль, там спалахнула пожежа.

Станом на 19:29 30 червня повідомляли про одного загиблого чоловіка та 9 поранених. У компанії запевнили, що працівники перебували у бомбосховищі.

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Прокуратура показала наслідки атаки росіян

Харківська обласна прокуратура показала відео з коптера, на якому видно наслідки ворожого авіаційного удару по "Новій пошті" у Слобідському районі Харкова.

Які наслідки атаки росіян по "Новій пошті" в Харкові

Працівник Харківської обласної прокуратури пояснив, що уламків від авіабомби досить мало, тому точно встановити, чим ворог завдавав удар важко.

Попередньо, уламок від КАБу типу ФАБ-500. Це вдруге, коли російські військові по місту Харкову використовують одну з найпотужніших авіаційних бомб,

– прокоментував працівник прокуратури.

Наслідки удару по "Новій пошті" / Фото: Олег Синєгубов / ДСНС

Варто зауважити, що Росія 27 червня вперше застосувала по Харкову нові авіабомби ФАБ-500 з модулем планерування.

Тоді керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков розповів, що атака призвела до пошкодження трьох приватних будинків, навчального закладу та ДСНС. Фільчаков уточнив, що ФАБ-500 потужніша за раніше використовувані бомби, такі як КАБ- і ФАБ-250.