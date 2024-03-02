Росія вдарила по Одещині "Шахедами": хронологія 738 дня війни

Росія продовжує атакувати мирні українські міста. Водночас наші захисники роблять все можливе, щоб дати ворогу гідну відсіч на всіх напрямках фронту.

Наша держава протистоїть Росії у повномасштабній війні уже 738 днів. Про головні події цієї доби – читайте у тексті 24 Каналу.

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