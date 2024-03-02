Росія вдарила по Одещині "Шахедами": хронологія 738 дня війни

2 березня 2024, 06:47
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Росія продовжує атакувати мирні українські міста. Водночас наші захисники роблять все можливе, щоб дати ворогу гідну відсіч на всіх напрямках фронту.

Наша держава протистоїть Росії у повномасштабній війні уже 738 днів. Про головні події цієї доби – читайте у тексті 24 Каналу.

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06:39, 02 березня

Скільки дронів вдалося збити на Одещині

Протягом години підрозділи ППО в інтенсивному режимі відбивали цю атаку. 7 цілей було знищено.

06:38, 02 березня

В Одесі є загиблий внаслідок удару

Внаслідок російської атаки дронами по Одесі постраждало щонайменше 7 людей. Серед них – дитина та вагітна жінка. На жаль, відомо про загиблого чоловіка.

Станом на 5 ранку відомо про одного загиблого чоловіка. 

06:37, 02 березня

В Одесі пролунали вибухи

У Силах оборони Півдня о 01:06 сповістили, що на Одещині йде бойова робота. 

06:33, 02 березня

У Харкові лунали вибухи

Близько півночі 2 березня вибухи пролунали у Харкові. У цей момент область перебувала під загрозою атаки дронами-камікадзе "Шахед".

Кореспонденти Суспільного написали про перший вибух о 00:00 2 березня, а про другий – о 00:02.

Автор: Вікторія Кульженко