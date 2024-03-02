Росія вдарила по Одещині "Шахедами": хронологія 738 дня війни
Росія продовжує атакувати мирні українські міста. Водночас наші захисники роблять все можливе, щоб дати ворогу гідну відсіч на всіх напрямках фронту.
Наша держава протистоїть Росії у повномасштабній війні уже 738 днів. Про головні події цієї доби – читайте у тексті 24 Каналу.
Дивіться також Привид великої війни чи пусті слова? Чи введуть країни НАТО свої війська в Україну
Протягом години підрозділи ППО в інтенсивному режимі відбивали цю атаку. 7 цілей було знищено. Внаслідок російської атаки дронами по Одесі постраждало щонайменше 7 людей. Серед них – дитина та вагітна жінка. На жаль, відомо про загиблого чоловіка. Станом на 5 ранку відомо про одного загиблого чоловіка. У Силах оборони Півдня о 01:06 сповістили, що на Одещині йде бойова робота. Близько півночі 2 березня вибухи пролунали у Харкові. У цей момент область перебувала під загрозою атаки дронами-камікадзе "Шахед". Кореспонденти Суспільного написали про перший вибух о 00:00 2 березня, а про другий – о 00:02.
Скільки дронів вдалося збити на Одещині
В Одесі є загиблий внаслідок удару
В Одесі пролунали вибухи
У Харкові лунали вибухи
Протягом години підрозділи ППО в інтенсивному режимі відбивали цю атаку. 7 цілей було знищено.
Внаслідок російської атаки дронами по Одесі постраждало щонайменше 7 людей. Серед них – дитина та вагітна жінка. На жаль, відомо про загиблого чоловіка.
Станом на 5 ранку відомо про одного загиблого чоловіка.
У Силах оборони Півдня о 01:06 сповістили, що на Одещині йде бойова робота.
Близько півночі 2 березня вибухи пролунали у Харкові. У цей момент область перебувала під загрозою атаки дронами-камікадзе "Шахед".
Кореспонденти Суспільного написали про перший вибух о 00:00 2 березня, а про другий – о 00:02.