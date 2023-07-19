Чи може Україна збивати ракети "Онікс", якими ворог атакував Одещину

Росія вночі проти 19 липня вдарила по Одеській області ракетами Х-22, "Онікс" та дронами Shahed-136. Юрій Ігнат розповів, що окупанти вдарили по регіону засоби наземного повітряного та морського базування.

Речник Повітряних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону зауважив, що внаслідок атаки ворога постраждала портова інфраструктура та інші об'єкти. Одеський мер назвав цю атаку однією з найбільших від початку повномасштабного вторгнення Росії, пише 24 Канал.

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Чи можуть Повітряні сили ЗСУ збивати ракети "Онікс"

Юрій Ігнат пояснив, що ракети Х-22 – це фактично крилата ракета, яка атакує по балістичній траєкторії. Вона надзвичайно швидкісна, тому потрібно більше засобів, щоб саме цим ракетам протистояти.

Речник пояснив, що Росія не часто, але атакує Одеську область та інші області саме з моря. Кремль вже не виготовляє ці ракети, однак вони є найбільш руйнівним та неточними. Та росіян похибка у 600 метрів не зупиняє. Щодо "Оніксів", то їх можна збивати засобами радіоелектронної боротьби.

І я думаю, що наші Сили оборони роблять все для того, аби протидіяти цим "Оніксам". Власне "Онікси" і Х-22 часто не долітають до своїх цілей. Тут є і заслуга оборонців, які можуть впливати на них іншими засобами,

– заявив Ігнат.

За словами речника, ракети "Онікс":

це ракети берегового ракетного комплексу "Бастіон", які призначені для знищення кораблів, плавзасобів;

летять низько над водою;

цими ракетами не часто, проте атакують Одеську область та інші області саме з моря.

"Атакують берегову лінію, хоча ці ракети призначені для знищення кораблів", – пояснив речник Повітряних сил ЗСУ.

Він пояснив, що наші військові знищили всі цілі, які могли. Щоб ліквідувати більше, потрібно посилювати ППО, прибережної зони.

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