Росія обстріляла магазин в Бериславі: є багато поранених та жертви
Джерело:Херсонська ОДА
Російські загарбники 25 січня обстріляли Берислав Херсонської області. Окупанти влучили у продуктовий магазин.
У наслідок обстрілу двоє людей загинуло. Троє отримали поранення.
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Росіяни тероризують жителів Херсонщини
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
Посеред дня росіяни цілеспрямовано атакували місце масового скупчення людей. Ворожі снаряди влучили в місцевий продуктовий магазин, в якому були люди.
Троє осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. Їх госпіталізували до лікарні, де медики надають їм необхідну допомогу.
Черговий обстріл Херсона
Російські загарбники 25 січня обстріляли Херсон, знову ж таки постраждали житлові квартали.
Наслідки обстрілу у Херсоні: дивіться відео
На відео наслідки чергового удару по центральним кварталам Херсона. Снаряди були скеровані у житлові будинки та школу, де не так давно навчалися маленькі херсонці.
"Про ті часи тепер важко згадувати, адже перед нами – купи скла, понівечені балкони та стіни, люди, що розповідають як "уламки летіли прямо в голову", – зазначають в ОДА.
Обстріли окупантів: головне
- За минулу добу, російські загарбники 52 рази обстріляли територію Херсонщини. Мирні населені пункти області ворог атакував з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків. авіації, також по області завдано ракетних ударів.
- Російська армія обстріляла Херсон 12 разів. Ворожі снаряди поцілили в пологовий будинок, школу, поліклініку, морпорт та житлові будинки.
- Минулої доби через російські обстріли 1 людина загинула, 6 осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості.