Росія вдарила по Україні ракетами С-300 та понад 100 БпЛА: чи все збили

У ніч проти 2 серпня російська армія атакувала Україну чотирма зенітними керованими ракетами С-300 та 114-ма ударними БпЛА типу "Шахед" і безпілотниками-імітаторами різних типів. По цілях працювали сили ППО.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.

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Як відпрацювала ППО вночі

Росіяни запускали ракети з Курської області, а дрони рухалися на Україну з Брянська, Шаталово, Курська, Міллерово та Приморсько-Ахтарська. Із вечора 1 липня бійці знешкодили 79 ворожих БпЛА.

"Шахеди" та інші дрони вдалося збити на Півночі, Сході та Півдні України. 40 БпЛА знищено вогневими засобами ураження, а 39 були локаційно втрачені чи придушені за допомогою РЕБ.

Ударні БпЛА противника влучили в 14 локаціях, а уламки падали у двох місцях.

Робота ППО вночі 2 липня / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ

Що атакував ворог

Вночі під атакою росіян були різні області України. З вечора окупанти запустили ударні БпЛА по Сумщині. Приблизно о 22:30 в обласному центрі лунали вибухи.

Кілька ворожих безпілотників збили в Одеській області. Внаслідок російської атаки була пошкоджена припортова та туристична інфраструктура.

Близько 03:00 гучні звуки через застосування ворогом дронів лунали в Харкові. Удар зафіксований у Новобаварський район. Там горіла нежитлова споруда, а в сусідніх будинках вибило вікна.

Також росіяни атакували дронами Кривий Ріг. В місті було пошкоджено будівлю приватного підприємства, де виникла пожежа.