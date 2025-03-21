Росія вдарила по Запоріжжю: є постраждалі, зруйновані житлові будинки

Росія атакувала Запоріжжя увечері 21 березня. Внаслідок атаки є руйнування цивільної інфраструктури. Також є інформація про постраждалих через удар.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова.

Дивіться також У Запоріжжі серія вибухів: на місто летить навала "Шахедів"

Які наслідки атаки

Росія вдарила БпЛА по Запоріжжю, внаслідок ворожої атаки у Запоріжжі люди отримали поранення.

Є пошкодження приватних будинків та багатоповерхівок міста. Детальна інформація встановлюється,

– ідеться у повідомленні.

Згодом керівник ОВА повідомив, що кількість постраждалих зросла до 5. Наразі троє людей перебуває у важкому стані, ще двоє – у стані середньої тяжкості. Медики надають постраждалим усю необхідну допомогу.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Нагадаємо, напередодні росіяни також вдарили по місту та області дронами. Тоді унаслідок ворожої атаки було пошкоджено у регіоні щонайменше чотири житлові будинки та будівлі на території дачного кооперативу.

Попередньо, постраждали двоє людей, серед яких одна дитина. У самому ж місті Запоріжжя немає постраждалих, не пошкоджені житлові будинки та інфраструктура. Про це повідомили у міській раді.

Також у четвер, 20 березня, 3 російські удари спричинили руйнування у прифронтовій громаді. Через атаку КАБ пошкоджено щонайменше 3 приватних будинки. На місці працюють екстрені служби.