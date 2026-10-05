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5 жовтня, 20:09
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Оновлено - 20:42, 5 жовтня

Росія вдарила по Запоріжжю

Софія Рожик

Росія увечері 5 жовтня продовжує атакувати Україну. Увечері вибухи пролунали у Запоріжжі.

Про деталі розповів співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров.

Атака на Запоріжжя

Про атаку на Запоріжжя стало відомо о 20:07.

Пошкоджено багатоповерхівку в обласному центрі.

Про інші деталі Федоров наразі не повідомив. Водночас, за даними Суспільного, попередньо, можуть бути поранені. 

Наслідки атаки на Запоріжжя: дивіться відео

 

 

Важливо! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги та перебувайте в укриттях до відбою. 24 Канал слідкує, де зараз рухаються російські цілі та лунають вибухи.

Нагадаємо, що Росія вдарила трьома КАБами по Харкову. Відомо про 5 жертв та 53 поранених. 

Унаслідок атаки загорілися складські приміщення. Також загалом пошкоджено понад 30 багатоповерхових будинків і понад 20 приватних будинків. З-під завалів вдалося врятувати 2 людей.

Окрім того, увечері вибухи пролунали у Києві. На столицю летіли БпЛА.

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