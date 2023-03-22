Росія вдарила по житловій 9-поверхівці у Запоріжжі: обвалилися поверхи, палають балкони

Російські військові вдень 22 березня завдали ракетного удару по багатоповерхівці у Запоріжжі. Унаслідок обстрілу обвалилися поверхи, а також палають балкони.

Кілька вибухів у Запоріжжі пролунало близько 11:40. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що російські війська обстріляли житлові будинки Запоріжжя, а також острів Хортицю.

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Одна ракета росіян влучила в житловий будинок

Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що одна з ворожих ракет влучила у багатоквартирний будинок. Він також опублікував моторошне відео наслідки попадання ракети окупантів. Водночас у Запорізькій ОВА зазначили, що в житлову багатоповерхівку влучили дві ракети ворога.

Росія вдарила ракетою по будинку в Запоріжжі: відео

Президент Володимир Зеленський опублікував відео влучання російської ракети в житловий будинок.

Відео влучання російської ракети в будинок у Запоріжжі

"Запоріжжя. Просто зараз російська ракета влучила в багатоповерховий будинок. Росія зі звірячою жорстокістю обстрілює місто. Влучання по житлових кварталах, де мешкають звичайні люди, діти. Країна-терорист прагне знищити наші міста, нашу державу, наших людей.

Це не повинно стати "просто звичайним днем" в Україні, будь-де іще в Європі чи світі. Треба більше єдності і рішучості світу, щоб швидше перемогти російський терор і захистити життя", – зазначив Зеленський.

Після ракетного удару в Запоріжжі по вулиці Запорізькій обмежено рух автотранспорту на ділянці від вулиці Шкільної до Прибережної автомагістралі. Наразі інформації про жертв і постраждалих немає.

Наслідки ракетного удару по Запоріжжю 22 березня / Фото 24 Каналу та Суспільне

Перший заступник міського голови Запоріжжя з питань діяльності виконавчих органів ради Олександр Власюк розповів, що зафіксовано влучання російських ракет у 9-поверхівки на вулиці Козачій, інформує Суспільне.

"Співробітники ДСНС шукають людей у квартирах, які могли залишитися після прильоту. Розгортаємо намети та автобус з допомогою для людей", – сказав Власюк.

Всього, як сказав заступник мера Запоріжжя, у місті 22 березня прилетіло 7 чи 8 ракет.

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