Росія вдарила ракетами по розташуванню навчального підрозділу Сухопутних військ

У ніч проти 1 червня ворог знову атакував Україну ракетами та дронами. Росіяни вдарили по розташуванню одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ – є жертви.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Сухопутні війська.

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Що відомо про удар по розташуванню підрозділу ЗСУ

Зазначається, що ворог здійснив удар по розташуванню навчального підрозділу із застосуванням ракет. На жаль, є загиблі та поранені військовослужбовці.

Наголошуємо, що жодних шикувань чи масових зборів особового складу не проводилося. Після оголошення сигналу повітряної тривоги більшість особового складу перебувала в укриттях,

– вказали військові.

Командування Сухопутних військ заявило про створення комісії та призначення службового розслідування для з'ясування обставин трагедії та причин втрат особового складу. Командування та особовий склад оперативного командування "Схід" також надаватимуть повне сприяння роботі правоохоронних органів.

"У разі встановлення, що до загибелі та травмування військовослужбовців призвели дії або бездіяльність посадових осіб, винні будуть притягнуті до суворої відповідальності", – наголошують у ЗСУ.

Також військові вживають додаткових заходів для збереження життя та здоров'я особового складу під час атак Росії по тилових регіонах.

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Що відомо про атаку на Україну сьогодні

Росія завдала ударів по низці областей України. Вибухи пролунали в Запоріжжі, Харкові, Дніпрі, Одесі та Києві. Епіцентром атаки став Житомир – саме туди спрямували велику кількість дронів.

Близько другої години ночі росіяни завдали удару балістикою, а вже о четвертій повітряний простір України несподівано перетнули крилаті ракети. Про загрозу повідомили вже постфактум – моніторингові ресурси припускають, що ворогу вдалося приховати пуски. Повідомляється, що кілька ракет досягли Житомирщини, де зникли з радарів.

Вранці в Київській ОВА повідомили, що протиповітряна оборона працювала по дронах і ракетах. Сили безпілотних систем перехопили 15 ворожих БпЛА. У регіоні влучань у критичну інфраструктуру немає.