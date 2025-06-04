Росія вдарила ракетою по території одного з навчальних підрозділів на Полтавщині

Вдень 4 червня на Полтавщині пролунали вибухи. Росіяни вдарили по території одного з навчальних підрозділів ЗСУ.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сухопутні війська.

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Що відомо про атаку на навчальний підрозділ та чи є жертви

У ЗСУ наголосили, що завдяки своєчасно вжитим та ретельно продуманим заходам безпеки вдалося уникнути найгіршого.

Комплекс превентивних дій дозволив зберегти життя військовослужбовців, які на момент удару перебували на полігоні, виконуючи навчальні завдання,

– вказали у Сухопутних військах.

Зберегти життя військовослужбовців дозволило розосередження особового складу, використання укриттів та дотримання протоколів безпеки під час повітряної тривоги.

На жаль, внаслідок атаки на полігон є поранені. Вони отримують необхідну медичну допомогу у спеціалізованих медзакладах. Лікарі роблять усе можливе для їхнього якнайшвидшого одужання.

У Сухопутних військах зазначили, що для детального з’ясування всіх обставин події та оцінки завданої шкоди створено спеціальну комісію. Результати розслідування будуть оприлюднені після завершення її роботи.

Зауважимо, кілька днів тому, а саме 1 червня, ворог також вдарив по розташуванню одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ. Тоді загинуло 12 військовослужбовців, ще понад 60 було поранено.