Прямо серед багатоповерхівок: моторошні кадри з місця прильоту в Харкові
Росіяни практично щодня нещадно обстрілюють Харківщину та обласний центр. Ворог цинічно обирає своїми цілями житлові будинки, критичну інфраструктуру, магазини та школи, а його жертвами стають мирні люди.
День 8 жовтня не став винятком для окупантів. Вони вчергове вдарили по житловому сектору й спрямували свої КАБи на звичайні багатоповерхівки.
До теми Росіяни вдарили по багатоповерхівці у Харкові: скільки загиблих і постраждалих
Що відомо про обстріл
Гучні вибухи пролунали вдень. Практично одразу стало відомо, що ворог скерував на місто декілька керованих авіаційних бомб. Одне з влучань прийшлося у паркову зону в районі Північної Салтівки.
Місцеві чули 3 вибухи, а пошкоджень зазнала багатоповерхівка. КАБ влучив по алеї поблизу цього будинку. На жаль, уже відомо про поранених та загиблих.
Наслідки обстрілу Харкова / фото Анни Черненко
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що загинули двоє людей – це чоловік та жінка по 70 років. Спершу мовилось про трьох поранених, але згодом їхня кількість зросла до 7. Серед постраждалих – 10-річний хлопець. Його стан задовільний.
Окупанти били по відкритих територіях, загалом використали 6 КАБів.