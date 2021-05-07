Росія вдруге за тиждень вдерлася у повітряний простір Естонії

Російський літак Іл-96 7 травня без дозволу зайшов в авіапростір Естонії у Фінській затоці. Прикметно, що таке ж порушення російські пілоти вже вчиняли два дні тому.
Вранці 7 травня літак Росії без дозволу провів близько хвилини біля острова Вайндлоо. Це другий подібний випадок за тиждень і вже третій за рік.
Зверніть увагу Російським Іл-96, який порушив повітряний простір Естонії, літають перші особи держави
Третє порушення авіапростору
Транспондер літака (приймач і передавач сигналу – 24 канал) був увімкнений, але літак не мав плану польоту, і на момент порушення повітряного кордону не було двостороннього радіозв'язку з естонською службою повітряного руху. Окрім того, не було плану його польоту.
Цього ж дня через цей інцидент Міністерство закордонних справ викликало посла Росії в Естонії та передало ноту.
Такого роду порушення з боку Росії фіксують не вперше. Попереднього разу російські пілоти вдерлися в авіапростір Естонії біля Фінської затоки 5 травня. Перед тим російський літак Іл-76МД незаконно залетів на територію Естонії 3 лютого.
Літак, яким возять перших осіб держави
- ЗМІ з'ясували: найімовірніше, Іл-96, який порушив авіапростір – це борт льотного загону "Росія". Загін цей відомий тим, що транспортує перших осіб держави.
- Серед Іл-96, які того дня літали над Європою, рейс за маршрутом Москва – Рейк'явік з бортовим номером RA-96017.
- Саме літак з цим номером 19 квітня забирав із Чехії видворених звідти російських дипломатів.