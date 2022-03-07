Росія вербує бойовиків у Сирії для боїв у містах України, – WSJ

Україна зруйнувала плани Володимира Путіна щодо захоплення нашої держави. Схоже, що офіційна Москва тепер шукає допомоги в іноземних бойовиків.

За словами американських чиновників, Росія протягом останніх днів вербує у Сирії бойовиків, які мають досвід ведення бою у місті. Річ у тому, що ворог не відмовляється від ідеї захоплення українських міст.

Актуально "Погрожую розправою" і "Путін на нашому боці": розмови російських силовиків із мітингувальниками

Росія вербує бойовиків у Сирії

Згідно з даними чотирьох американських чиновників, у Росії сподіваються, що сирійці допоможуть захопити Київ та завдати нищівного удару українському уряду. Експерти вважають, що це свідчить про ймовірну ескалацію бойових дій в Україні. Наразі невідомо, скільки саме бійців було ідентифіковано, але деякі з них уже в Росії та готуються "приєднатися до конфлікту", повідомляє один чиновник.

Офіційні особи відмовилися уточнити, що їм ще відомо про ймовірне введення сирійських бойовиків на територію України, статус чи точний масштаб операції. Також є дані, що Росія пропонує "добровольцям" у Сирії від 200 до 300 доларів за те, щоб вони поїхали в Україну терміном на 6 місяців у ролі охоронців.

На щастя, в Україну прибувають бійці, які готові захищати незалежність нашої держави. Минулого тижня президент Володимир Зеленський заявив, щопогодилися воювати за Україну, яких він назвав "іноземним легіоном".

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!