Росія вербує кубинців для війни проти України: в мережі показали списки найманців

Російська влада з початку 2023 року активно вербує громадян Куби для участі у війні проти України. За попередніми оцінками, загальна кількість кубинських найманців може сягати до 20 тисяч.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на проєкт "Хочу жити".

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В мережі показали списки кубинських найманців

За словами авторів проєкту, кубинці, разом зі шріланкійцями, непальцями та вихідцями з країн Центральної Азії, складають основну частину найманців, яких росіяни використовують у війні проти України.

Нам достовірно відомі імена та особисті дані 1028 кубинців, які підписали контракт із Збройними силами Росії у 2023 – 2024 роках,

– йдеться в публікації.

Як зазначав відомий представник кубинського опору та дослідник Орландо Гуттiерес-Боронат, влада Куби знає про масове вербування громадян і сприяє такій діяльністі. Однак після того, як ця історія набула широкого резонансу, на Кубі затримали 17 осіб, яких звинуватили у вербуванні для участі у війні проти України.

З того часу кількість завербованих кубинців зросла в рази.

За нашими даними, ще близько 20 тисяч громадян Куби стали жертвами російських вербувальників. Владі Куби необхідно докласти зусиль, щоб їхні громадяни не перетворилися на російське гарматне м'ясо,

– додали в "Хочу жити".

Як і інших країнах, для вербування кубинців росіяни використовують схему "підкупити, обдурити, змусити".

Найманцям пропонують роботу в Росії різноробочими, будівельниками, на складах та в охороні. Середня зарплата на Кубі становить 32 – 35 доларів на місяць, тому коли громадянам пропонують нібито "легку роботу" в Росії з щомісячною зарплатою в 2 – 2,5 тисячі доларів, багато хто одразу підписує контрактні документи російською мовою.

В мережі показали списки кубинських найманців / Фото: "Хочу жити"

Кубинський найманець Франк Даріо Яросей Манфуга, який потрапив у полон, розповів, що він усвідомив, на що погодився, тільки тоді, коли на військовій базі в Ростові їм почали видавати каски та бронежилети. Спроба відмовитися від участі у війні закінчилася для Даріо побиттям та відправкою до штурмового підрозділу.

Важливо! МЗС України закликало іноземців у будь-який спосіб уникати вступу до лав російської окупаційної армії, а у разі відправки на фронт – звертатися до проекту "Хочу жити".