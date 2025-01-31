Росіяни почали вербувати громадян Азербайджану для виробництва "Шахедів", – ЗМІ

Росія намагається обманом залучати іноземців до виробництва дронів-камікадзе Shahed-136. Окупанти вербують їх для роботи на заводі в Татарстані.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на розслідування телеканалу Baku TV. Зазначається, що тих, хто відмовляється працювати на такому підприємстві, залякують і шантажують.

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Як росіяни вербують громадян Азербайджану

Росіяни вербують здебільшого громадян пострадянських країн, зокрема Азербайджану. Через рекламну кампанію в мережі їм пропонують працевлаштування за програмою "Алабуга Старт" в особливій економічній зоні "Алабуга".

Іноземцям пропонують роботу на високотехнологічному виробництві в Республіці Татарстан – там їм обіцяють нібито високі зарплати (близько 1 тисячі доларів на місяць) та кар'єрне зростання.

Яскравий, привабливий сайт, обіцянки кар'єрного зростання і цікава робота. Все добре, але люди, сподіваючись на перспективний заробіток, влаштовуються туди на роботу, переїжджають до цієї зони, і зрештою залучаються не до того, що зазначено в оголошенні,

– розповіли автори сюжету.

За словами журналістів, росіяни переважно вербують молодих людей віком до 22 років.

Проблеми починаються після прибуття на "місце роботи" – там іноземці дізнаються, що їм доведеться збирати дрони-камікадзе Shahed-136. Якщо ж вони відмовляються від цього, у громадян інших країн можуть відібрати документи, також були випадки фізичного насильства.