І Сьєрра-Леоне, і Сомалі, – ГУР розповіло про найманців у російському війську

Росія продовжує вербувати іноземців для участі у війні проти України. Як зазначили у ГУР, мовиться і про мешканців Сьєрра-Леоне, і Сомалі, і пострадянських країн.

Про це в ефірі телемарафону розповів представник Головного управління розвідки Андрій Юсов. Він наголосив, що це не нова практика.

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Росія активно вербує найманців

Найманці в російському війську є, це не перша практика. І Сьєрра-Леоне, і Сомалі, і інші країни, менш екзотичні насправді, і пострадянський простір. Тобто Росія зараз намагається активно вербувати найманців і на пострадянському просторі, і по всьому світу,

– зазначає Юсов.

Він наголосив, що фінансова мотивація надзвичайно вагома у бідних країнах і країнах, що розвиваються. Відтак, там країна-агресорка займається вербуванням найманців.

Якщо говорити про ту ж Сирію, яку російські військові активно знищували та продовжують це робити, то там можуть підготувати близько тисячі найманців. Здебільшого мовиться про людей, у яких за спиною є певний бойовий досвід. Водночас слід розуміти, що це не обов'язкова умова під час найму.

Зрештою, багатьом обіцяють, що вони не потраплять на передову, працюватимуть в охороні, забезпеченні, але це не так. Це введення в оману і безпосередньо їх напряму використовуватимуть як інших найманців,

– наголосив він.

За словами Юсова, цих найманців теж відправлятимуть на "м'ясні штурми". І це росіянам вигідно, адже не потрібно буде виплачувати їм обіцяну винагороду.

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