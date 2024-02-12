І Сьєрра-Леоне, і Сомалі, – ГУР розповіло про найманців у російському війську
Росія продовжує вербувати іноземців для участі у війні проти України. Як зазначили у ГУР, мовиться і про мешканців Сьєрра-Леоне, і Сомалі, і пострадянських країн.
Про це в ефірі телемарафону розповів представник Головного управління розвідки Андрій Юсов. Він наголосив, що це не нова практика.
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Росія активно вербує найманців
Найманці в російському війську є, це не перша практика. І Сьєрра-Леоне, і Сомалі, і інші країни, менш екзотичні насправді, і пострадянський простір. Тобто Росія зараз намагається активно вербувати найманців і на пострадянському просторі, і по всьому світу,
– зазначає Юсов.
Він наголосив, що фінансова мотивація надзвичайно вагома у бідних країнах і країнах, що розвиваються. Відтак, там країна-агресорка займається вербуванням найманців.
Якщо говорити про ту ж Сирію, яку російські військові активно знищували та продовжують це робити, то там можуть підготувати близько тисячі найманців. Здебільшого мовиться про людей, у яких за спиною є певний бойовий досвід. Водночас слід розуміти, що це не обов'язкова умова під час найму.
Зрештою, багатьом обіцяють, що вони не потраплять на передову, працюватимуть в охороні, забезпеченні, але це не так. Це введення в оману і безпосередньо їх напряму використовуватимуть як інших найманців,
– наголосив він.
За словами Юсова, цих найманців теж відправлятимуть на "м'ясні штурми". І це росіянам вигідно, адже не потрібно буде виплачувати їм обіцяну винагороду.
Росія завербувала тисячі непальців
- Журналісти напередодні розповіли, що Росія завербувала для участі у війні проти України армію з майже 15 тисяч громадян Непалу. Відомо, що їх стимулюють долучатися до збройної агресії з допомогою високої зарплати та обіцянки, що вони отримають російський паспорт у пришвидшеному режимі.
- Так, журналісти отримали можливість поспілкуватися з 37-річним Рамчандрою Хадка. Непалець повернувся додому після того, як зазнав поранення на війні проти України.
- Відомо, що він брав участь у боях у Бахмуті. Непальського найманця двічі відряджали на фронт. Загалом він провів там один місяць. Причому під час другого відрядження завербований боєць зазнав поранення. Спочатку було кульове поранення у стегно, а потім – уламками касетного боєприпасу.