Своїх уже бракує: Росія активно вербує молодь Білорусі до військових вишів

Росія через значні втрати на фронті активізувала свої зусилля в інших державах. Країна-агресорка активно вербує білоруську молодь вступати до своїх військових вищих навчальних закладів.

У Центрі національного спротиву зазначили, що росіяни пропонують білорусам військове навчання. Адже у російської армії виник дефіцит офіцерів молодшої ланки.

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Росія вербує білоруську молодь

У Центрі національного спротиву зазначили, що представники збройних сил Росії проводить так звані "дні відкритих дверей" у районних центрах Республіки Білорусь. Там білоруській молоді пропонують навчатись на офіцерів у російських військових вищих навчальних закладах.

Внаслідок великих втрат у війні проти України у російських окупаційних військах виник значний дефіцит офіцерів молодшої ланки. Росія намагається виправити це шляхом вербування громадян інших країн, зокрема, білорусів,

– наголосили у ЦНС.

Зрештою у центрі запевнили, що кожному окупанту, який ступає на українську землю, доведеться заплатити. І це буде незалежно від того, де саме загарбник народився.

Росія розширила вербування іноземних студентів у військо

У Центрі національного спротиву також зазначили, що росіяни організували схему схиляння іноземних студентів до підписання контракту зі збройними силами Росії. Це стало відомо після того, як наші військові поспілкувалися з кількома іноземцями яких взяли в полон на фронті.

У ЦНС зазначили, що виявивши осіб, які мають фінансові проблеми чи гостру потребу у великих сумах коштів росіяни скеровують іноземців у місцеві військкомати. Іноземним громадянам також шантажують загрозою депортації.

Таким чином окупантам вдається залучити до своїх збройних сил певну кількість іноземців. Підготовку іноземців проводять на території навчально-методичного центру військово-патріотичної підготовки "Авангард" у Москві.