Склади – пустують: у Росії повністю закінчилися сучасні танки

Країна-агресорка фактично вичерпала запаси танків відносно сучасних модифікацій. На базах зберігання залишилася або техніка, що не підлягає відновленню, або машини глибоко застарілих зразків.

Відповідну інформацію навів аналітик відкритих джерел Covert Cabal. Він вивчає дані про російські бази зберігання військової техніки на основі знімків супутників.

Скільки військової техніки залишилося в російської армії?

За словами аналітика, до початку повномасштабної війни проти України танки Т-62, які випускалися у 1960–1970-х роках, займали незначну частку в загальних резервах Росії. Основу складали пізні модифікації Т-72 і танки сімейства Т-80.

Проте за час бойових дій практично всі сучасні машини, придатні до ремонту, зняли зі зберігання й відправили на фронт. Через це саме Т-62 стали останнім масовим резервом танків, до якого Росія ще не вдавалася у повному обсязі.

За оцінками Covert Cabal, на початок року на російських складах залишалося приблизно:

112 танків Т-55 (моделі глибокої давнини);

784 Т-62;

449 Т-64, які Росія не може ремонтувати через відсутність відповідної інфраструктури та досвіду;

452 ранні версії Т-72 і Т-72А, що мало відрізняються від Т-62 за можливостями;

188 одиниць Т-72Б;

141 танк Т-80.

Аналітик вважає, що більшість Т-72Б і Т-80, які формально ще обліковуються на складах, перебувають у настільки поганому стані, що їх відновлення є малоймовірним. Тож, окрім обмеженого виробництва нових танків "з нуля", російська армія змушена покладатися майже винятково на морально і технічно застарілі Т-62.

Водночас Covert Cabal пояснив, що танк моделі Т-62 був непоганим близько пів століття тому. Але за сучасними мірками він має слабке бронювання, оскільки створювався до появи композитної броні. Проблема також в недостатній бойовій міці через менший калібр гармати, поганій рухливості, ненадійній силовій установці, застарілій системі керування вогнем, а також електроніці.

На його думку, сама конструкція і концепція Т-62 роблять його малопридатним для сучасного поля бою.

Т-62 – це останній великий резерв танків одного типу. Усі новіші моделі вже практично вичерпані. Т-90 – нуль. Т-80 залишилося лише близько 8% від початкової кількості, тобто мінус приблизно 1500 машин. Т-72 усіх модифікацій скоротилися більш ніж на 2000 одиниць, а більшість із тих, що ще є, мають сумнівний технічний стан. З огляду на це Росія більше не може вважатися "танковою державою",

– підсумував аналітик.

Зазначимо, станом на 25 січня втрати країни-агресорки у танках становлять 11 605 одиниць. Зокрема за добу Сили оборони змогли знищити 2 танки окупантів.

Як українські бійці нищать ворожу техніку?