Хизується тим, що Україна вже опанувала: чому Росія не здатна захистити себе в повітрі

Одна з російських компаній заявила, що розробила антену супутникового зв'язку для дронів, яка дозволяє об'єктам, які швидко рухаються у повітрі, утримувати зв'язок. Коли росіяни кажуть, що вони розробили систему, яка буцімто буде працювати для зв'язку, варто розуміти, що в Росії є безліч проблем у цьому напрямку.

Про це у розмові з 24 Каналом зазначив авіаексперт, заступник гендиректора компанії з виробництва РЕБ Анатолій Храпчинський, додавши, що росіяни безумовно хочуть це реалізувати й не раз казали, що начебто запустили систему на кшталт Starlink, але масово ця технологія у них на лінії фронту так і не з'явилась.

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У якому напрямку Росія значно гальмує?

На українській території фіксувались перехоплені ворожі "Шахеди" з мобільним зв'язком, SIM-картами українських і казахських операторів з проплаченим роумінгом. Це, як пояснив Храпчинський, підсвічує реальну проблему відсутності гарного зв'язку, який би міг забезпечити противника якісною можливістю керування або збору розвідувальної інформації.

Ми бачили "Шахеди" з імплементованими Starlink. Тому логічно, що росіяни намагаються розв'язати цю проблему,

– озвучив Храпчинський.

Свого часу, коли світ почав рухатися у напрямку супутникових систем навігації, розвідки, раннього попередження застосування засобів ураження, Росія в цьому суттєво просунутися не змогла. Вона і далі використовує наземні РЛС для виявлення можливої загрози. Україна завдавала ударів по російських системах дальнього радіолокаційного виявлення, аби показати, що ворог не спроможний забезпечити захист себе і своєї "ядерки".

"Удар по "Енгельсу" треба розцінювати не просто як удар по складу з озброєнням, це місце зберігання ядерної зброї. Україна показує світу, що Росія не здатна вберегти свою ядерну зброю", – наголосив авіаексперт.

Те, чим похизувалася Росія, давно опанувала Україна

Храпчинський підкреслив, що ворог буде намагатися робити певні кроки, які дозволили б йому керувати безпілотниками на великій відстані. Нещодавно Росія поширила відео, де пілоти з ділового центру "Москва-Сіті" керували дронами на лінії бойового зіткнення, тим самим вона хотіла похизуватися своїми досягненнями.

Однак, як зауважив авіаексперт, ще минулого року один з українських виробників показав таку можливість, коли під час виставки у Парижі керував своїм дроном, який здійснював розвідку над територією Чорнобильської АЕС.

Тобто Україна давно опанувала такі технології, але часто не розкриває всіх подробиць,

– зазначив Храпчинський.

Авіаексперт навів приклад, коли нещодавно з'явилась хвиля інформації про те, що буцімто Україна почала якісно відпрацьовувати по російських керованих авіабомбах і вони стали менш точними. Тоді ворог знайшов протидію й зараз перед нашою країною знову постав новий виклик. Тому, як підсумував Храпчинський, певну інформацію все ж таки слід приховувати й розуміти, що противник активно моніторить інформпростір та стежить за українськими розробками.