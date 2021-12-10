Росія відхилила пропозицію України про припинення вогню на Донбасі

Україна під час засідання Тристоронньої контактної групи запропонувала встановити нове перемир'я на Донбасі. Однак російська влада відхилила цю пропозицію.

Загалом під час засідання ТКГ Україна озвучила 3 важливі ініціативи. Всі вони були відкинуті. Жодної альтернативи у відповідь Росія не запропонувала.

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Які пропозиції висунула Україна

Повернення до сталого перемир'я шляхом забезпечення реалізації заходів щодо посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року.

Відкриття КПВВ у Щасті, Золотому, яке з української сторони відкрито з листопада 2020 року.

Взаємний обмін утримуваними особами, що дозволило б звільнити у найближчому майбутньому близько 60 осіб.

Ці питання обговорювалися у межах чергового засідання ТКГ 8 грудня 2021 року.

На жаль, усі ініціативи української сторони були відкинуті Росією під надуманими приводами. Україна ж залишається прихильною до необхідності забезпечення сталого перемир'я і готова продовжити роботу над цим у рамках ТКГ та інших форматів,

– мовиться у повідомленні українських дипломатів.

Зазначається, що українська сторона закликала учасників консультацій виступити із зустрічними заявами про повернення з п'ятниці, 10 грудня, до режиму "тиші" на Донбасі, а також про прихильність до заходів з посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року.

Окрім того, Україна запропонувала розширити склад СЦКК не лише підписантами Комплексу заходів щодо виконання Мінських угод, а й уповноваженими представниками країн-учасниць Нормандського формату, за їхньою згодою, як незалежною стороною.

Зауважимо, що під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Хорватії Андрієм Пленковичем президент Володимир Зеленський розповів про свої головні очікування від засідання ТКГ. Український лідер назвав такі пріоритети:

повернення до режиму припинення вогню;

обмін полоненими;

відкриття КПВВ.

Зеленський наголосив, що самі питання обговорювалися також за підтримки США під час відеоконференції Байдена та Путіна.

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Повний текст публікації ТКГ:

7 грудня 2021 року пройшли засідання робочих підгруп Тристоронньої контактної групи (ТКГ), під час яких українською стороною було озвучено три ключові ініціативи:

Повернення до стійкого перемир'я шляхом забезпечення реалізації заходів щодо посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року.

Відкриття КПВВ у Щасті, Золотому, яке з української сторони відкрито ще з листопада 2020 року.

Взаємний обмін утримуваними особами, що дозволило б звільнити у найближчому майбутньому близько 60 осіб.

Ці питання обговорювалися у межах чергового засідання ТКГ 8 грудня 2021 року. На жаль, усі ініціативи української сторони були відкинуті Російською Федерацією під надуманими приводами.

Пропозиція України із закликом до учасників консультацій виступити із зустрічними заявами про повернення до режиму припинення вогню з 00.01 10 грудня 2021 року та прихильність до заходів з посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року також була відкинута Російською Федерацією.

Україна залишається прихильною до необхідності забезпечення сталого перемир'я і готова продовжити роботу над цим у рамках ТКГ та інших форматів.