росія відкрито заявляє, що метою вторгнення в Україну є не тільки Донбас

росія нарешті відкрито визнала, що планує захопити не лише український Донбас, а й інші території. Мовляв, географічні завдання так званої "спецоперації" змінились.

Про це повідомив міністр закордонних справ держави-агресорки сергєй лавров. Його інтерв'ю опублікували пропагандистські ЗМІ.

Актуально росіяни намагаються наступати на Бахмут: карта бойових дій станом на 20 липня

У тому, що плани змінились, лавров звинуватив Захід

Звісно, визнати, що окупацію України росія планувала заздалегідь, лаврову сміливості забракло. Глава мзс пояснив, що, мовляв, через те, що Захід постачає Києву далекобійну зброю, кремль планує іти далі. росіяни хочуть відсунути "лінію захоплених територій" від квазіреспублік.

У Стамбулі, коли були перемовини, то була одна географія, і наша готовність прийняти українські пропозиції опиралась на ту географію – кінця березня 2022 року. Зараз географія інша – це не лише "ДНР" і "ЛНР", а й Херсонська та Запорізька області і низка інших,

– сказав лавров.

Найбільше москву непокоять саме HIMARS, за допомогою яких ЗСУ вміло нищать склади та бази окупантів. лавров згадав заяву Олексія Резнікова про те, що США можуть поставити зброю з дальністю 300 кілометрів.

лавров каже, що "відчуває полегшення"

Особливо цинічно прозвучала ще одна заява так званого "дипломата". лавров запевняє, що "спецоперація" була неминуча. Ба більше, він "відчув навіть полегшення", коли вона почалась.

Глава мзс росії намагається вдавати, що це зараз кремль вирішує, з ким підтримувати відносини. Мовляв, якщо Європа якось раптово "змінить ситуацію", то це москва буде думати, чи налагоджувати з Заходом контакт і чи їй це вигідно.

Варто нагадати сергєю лаврову, як він покидав саміт глав МЗС "Великої двадцятки". Звідти міністр путіна втік швидше через оголошений йому бойкот.

Раніше лавров навряд чи опускав очі, він не розуміє цинізму дій росії, – Подоляк про саміт G20

Заяви лаврова щодо мети та термінів війни в Україні: коротко

Раніше міністр заявляв, що, мовляв, війна росії в Україні – це війна не з українцями, а з колективним Заходом.

лавров стверджував, що ЄС та НАТО раніше створили коаліцію проти росії.

Щодо термінів воєнних дій, то глава мзс запевняє, що росіянам вистачить сил на тривалу війну.

Традиційно для російської пропаганди лавров стверджує, що, мовляв, президент Зеленський "рішень не приймає", а це робить Лондон та Вашингтон.

Дізнайтесь у відео – чи путін знову хоче перемовин: