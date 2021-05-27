Росія відмовила в екстрадиції Януковича, але Україна готує повторне звернення

27 травня 2021 , 18:49
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Джерело:

24 канал

Росія відмовилася екстрадувати президента-втікача Віктора Януковича за запитом України. Проте Офіс генпрокурора подасть ще один запит.

Раніше до Держбюджету надійшли гроші Януковича – 1,5 мільярда доларів. Про це заявила генпрокурорка Ірина Венедіктова в ефірі одного з українських телеканалів.

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Проте щодо цього питання ще тривають суди.

1,5 мільярда доларів "зайшли" до держбюджету. У нас йде судова справа щодо цих грошей,
– сказала Венедіктова.

Справа Януковича: що відомо

  • Ще у січні 2019 року Януковича визнали винним у державній зраді та заочно засудили до 13 років в'язниці.
  • Офіс генерального прокурора розглядає можливість початку процедури екстрадиції президента-втікача.
  • Печерський районний суд Києва за клопотанням 4 травня 2020 року обрав Януковичу запобіжний захід у вигляді заочного арешту. 
  • Втім Київський апеляційний суд 16 листопада 2020 року скасував це рішення. У суді пояснили, що прокурор не довів факт оголошення Януковича у міжнародний розшук.
  • До речі, Апеляційний суд таки визнав законним тримання під вартою як запобіжного заходу.
Зверніть увагу! Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про застосування максимальних санкцій проти Януковича та його оточення. Такий указ глава держави підписав 9 квітня. Обмеження діятимуть безстроково.
Автор: Ольга Музика