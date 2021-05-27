Росія відмовила в екстрадиції Януковича, але Україна готує повторне звернення

Росія відмовилася екстрадувати президента-втікача Віктора Януковича за запитом України. Проте Офіс генпрокурора подасть ще один запит.
Раніше до Держбюджету надійшли гроші Януковича – 1,5 мільярда доларів. Про це заявила генпрокурорка Ірина Венедіктова в ефірі одного з українських телеканалів.
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Проте щодо цього питання ще тривають суди.
1,5 мільярда доларів "зайшли" до держбюджету. У нас йде судова справа щодо цих грошей,
– сказала Венедіктова.
Справа Януковича: що відомо
- Ще у січні 2019 року Януковича визнали винним у державній зраді та заочно засудили до 13 років в'язниці.
- Офіс генерального прокурора розглядає можливість початку процедури екстрадиції президента-втікача.
- Печерський районний суд Києва за клопотанням 4 травня 2020 року обрав Януковичу запобіжний захід у вигляді заочного арешту.
- Втім Київський апеляційний суд 16 листопада 2020 року скасував це рішення. У суді пояснили, що прокурор не довів факт оголошення Януковича у міжнародний розшук.
- До речі, Апеляційний суд таки визнав законним тримання під вартою як запобіжного заходу.