Росія відмовилась продовжувати мандат місії ОБСЄ на кордоні з окупованим Донбасом

У Росії заявили, що не підтримають продовження місії ОБСЄ на кордоні з окупованим Донбасом. Мовиться про контрольно-пропускні пункти "Гуково" та "Донецьк".

Поточний мандат СММ втратить силу після 30 вересня. Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяк на своїй сторінці у твітері.

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Росія сьогодні (2 вересня – 24 канал) оголосила у Відні, що не підтримає продовження після 30 вересня місії прикордонників і спостерігачів ОБСЄ на двох контрольно-пропускних пунктах ("Донецьк" і "Гуково") на російсько-українському кордоні",

– написав журналіст.

ОБСЄ на цих блок-постах виконує свою діяльність з 29 липня 2014 року згідно з рішенням, прийнятим на основі консенсусу всіх 57 країн-учасниць ОБСЄ.

Місія постійно моніторить ситуацію та пересування через кордон на офіційних російських КПП і повідомляє про це у своїх звітах. СММ складається з 22 осіб.

Що відомо про СММ ОБСЄ в Україні СMM ОБСЄ – це неозброєна цивільна місія, яка працює у всіх регіонах України. Її завдання – неупереджено та об'єктивно спостерігати й звітувати про ситуацію. Також вона повинна сприяти діалогу між усіма сторонами конфлікту. Місія розпочала свою роботу 21 березня 2014 року на підставі запиту від Кабінету Міністрів України до ОБСЄ та консенсусного рішення всіх 57 країн-учасниць ОБСЄ. СMM ОБСЄ – це неозброєна цивільна місія, яка працює у всіх регіонах України. Її завдання – неупереджено та об'єктивно спостерігати й звітувати про ситуацію.Місія розпочала свою роботу 21 березня 2014 року на підставі запиту від Кабінету Міністрів України до ОБСЄ та консенсусного рішення всіх 57 країн-учасниць ОБСЄ.

Російські пункти пропуску "Гуково" та "Донецьк" розміщені навпроти українських "Ізварине" та "Червонопартизанськ".