Росія відмовилася від зустрічі щодо віденського документу в ОБСЄ

Росія відмовилася брати участь у консультаціях щодо Віденського договору в ОБСЄ. Зустріч ініціювала українська сторона.

У Росії повідомили, що у контексті останніх заяв ситуація – нібито "максимально зрозуміла". Відповідну заяву зробив Олександр Грушко – заступник очільника МЗС країни-окупантки.

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На запитання, чи візьме Росія участь у консультаціях, Грушко відповів: "ні".

Україна вимагає зустрічі упродовж 48 годин

Україна ще 11 лютого звернулася до Росії з вимогою, аби країна-агресорка пояснила "військові навчання" біля українських кордонів.

Відповідно до положень Віденського документу, Росія мала повідомити дату завершення військової діяльності, а також надати інформацію про найменування, підпорядкованість та кількість військових формувань.

Водночас країна-окупантка проігнорувала вимогу.

Тоді глава МЗС України Дмитро Кулеба 13 лютого повідомив, що Київ ініціює зустріч з Росією та всіма державами-учасницями Віденського документу. Вона мала відбутися упродовж 48 один.

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